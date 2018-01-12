未決定參選意在等徵召 蔣萬安：不是事實

國民黨12日在中央黨部舉行「KMT潮T發表會」，國民黨立委蔣萬安（前右）帶兒子蔣得立（前左）一同出席。中央社記者王飛華攝 107年1月12日

（中央社記者劉冠廷台北12日電）是否投入中國國民黨台北市長初選的國民黨立委蔣萬安，動態始終讓外界關注。他今天說，非常不滿外界放話或揣測說他還未決定是否投入選舉，是因為在等徵召，這根本不是事實。



國民黨今天在中央黨部召開潮T發表會，蔣萬安帶著兒子蔣得立一同參加；由於蔣萬安是否投入台北市長黨內初選，始終引發各界關注，媒體在發表會後詢問蔣萬安，民進黨秘書長洪耀福說國民黨主席吳敦義最愛的是蔣萬安，吳為了佈局2020總統大選，一定會派蔣萬安參選北市長。



對此，蔣萬安說，這是只是洪耀福的臆測，國民黨絕對會用公平的機制推出縣市長候選人，沒有所謂佈局的問題。



現場媒體又問，外界有聲音指蔣萬安在等黃袍加身，對此，蔣萬安則表示，這都是外界惡意的放話，根本不是事實，目前就是專注在立法院臨時會。



蔣萬安說，他非常不滿外界放話說有人在等徵召，或是刻意揣測他現在還沒決定是否投入選舉，是因為在等徵召，這種都是非常惡劣且不實的傳言。他強調，國民黨對於未來的選舉，有2人以上表態願意參選，就一定要透過初選，不應該再有協調、徵召等違反黨內民主的方式。



至於黨內初選的方式，蔣萬安說，他個人支持全民調，因為他過去投入立委選舉，也是透過全民調的方式；且透過全民調，能夠推出符合民意的候選人，以及對於國民黨來說，才能推出最強的候選人，所以黨中央在這次的縣市長初選，也定調要用全民調，他認為這是對的，他支持。1070112