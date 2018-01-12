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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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談集遊禁制區 王幼玲：應保障就醫訴訟權

發稿時間：2018/01/12 15:55

最新更新：2018/01/12 15:55

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（中央社記者蘇龍麒台北12日電）時代力量立委黃國昌今天詢問監察委員被提名人王幼玲等人，對集會遊行禁制區內禁止醫護、律師進入的看法。王幼玲說，即使在禁制區內，也應保障就醫權與訴訟權。

立法院全院委員會今天進行對監察院監察委員被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林 Walis．Perin、林盛豐、高涌誠、張武修等6人行使同意權進行詢問。

時代力量立委徐永明下午詢問時表示，對於2014年太陽花學運期間發生的324占領行政院事件中，警察過當暴力驅離學生，6名被提名人是否支持彈劾？願不願意調查、深入了解？

田秋堇說，這個案件是社會矚目案件，或許有監委調查過了，很難再行使調查，因為一案不二查。

徐永明表示，如果排除調查過了這個狀況，6名被提名人是否願意調查，請被提名人舉手表示，6人都舉手。

日前5名時代力量立委為了勞基法再修正，在總統府前靜坐抗議。徐永明說，警察依規定設禁制區300公尺，但當時規範遠超過300公尺、甚至達到400公尺以上，實際靜坐人數小於30人，禁制區卻這麼大，還被指責妨礙交通，這樣的禁制區規畫有沒有擴權？有沒有違反比例原則？

高涌誠表示，個案不適合表態。田秋堇說，資訊不夠，無法判斷是否違反比例原則，也無法馬上決定是否要去調查，願意了解，但無法承諾會調查。

徐永明追問，當時律師、醫護人員不能進去，警察是不是有擴權，請認為有擴權的被提名人舉手回答，高涌誠舉手。

時代力量立委黃國昌接著問到，國家依照集會遊行法畫設禁制區，是否構成禁止律師、醫護人員進入的條件？高涌誠說，不構成。

黃國昌接著問張武修，禁制區禁止醫護人員進入；張武修說，確實很不周延。黃國昌又問身兼總統府人權諮詢委員會委員的王幼玲說，禁制區禁止醫師、律師進入怎麼看；王幼玲說，即使在禁制區內，也應保障醫療權與訴訟權。1070112

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