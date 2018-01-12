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高涌誠：監察院和監察權是兩回事 可討論

發稿時間：2018/01/12 16:06

最新更新：2018/01/12 16:19

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立法院臨時會12日召開全院委員會，審查監察委員人事同意權，監委被提名人田秋堇（右起）、瓦歷斯．貝林（Walis Perin）、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐列席，對立委提問議題表態。中央社記者施宗暉攝　107年1月12日立法院臨時會12日召開全院委員會，審查監察委員人事同意權，監委被提名人田秋堇（右起）、瓦歷斯．貝林（Walis Perin）、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐列席，對立委提問議題表態。中央社記者施宗暉攝　107年1月12日

（中央社記者陳俊華台北12日電）監察委員被提名人田秋堇今天表示，監委補提名是不是政治酬庸，可受公評，修憲前須維持監察院功能；監委被提名人高涌誠說，監察院和監察權是兩回事，監察院的存廢可以討論。

立法院全院委員會上午進行對監察院監察委員被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin、林盛豐、高涌誠、張武修等6人行使同意權進行詢問。

國民黨立委孔文吉表示，總統蔡英文是換位子就換了腦袋，過去主張廢除監察院，而民進黨立委李俊俋、陳亭妃等人也曾提案要修憲廢除監察院，民進黨完全執政後，總統府發言人黃重諺還說，廢除監察院是一貫主張，立場沒有改變。他質疑，現在補提名，「坐實了酬庸事實」。

田秋堇表示，現在各黨團都沒有提出修憲的能力，監察院已經有監委在行使職權，且修憲茲事體大，修憲通過之前國家就必須維持監察院，監察院長張博雅也說，因為監委人數不足，導致很多功能無法執行，且蔡總統也不是一上任就提名監委。

田秋堇說，「是不是政治酬庸可受公評」，每位被提名人都有自己的專業，修憲前必須維持監察院功能，希望監察院預算能發揮最大功用，對政府形成某種監督，也對人民的陳情有所助益，「願意進去監察院」。

高涌誠在回答民進黨立委周春米提問時說，監察院跟監察權是兩回事，監察權是必要存在的，沒有問題，現在是交由監察院行使這些權利，但監察院是不是必須存在可以討論，他個人認為，應該回到國會行使傳統監察權。

周春米問，不擔心被外界認為是國會擴權？高涌誠說，這有很多模式可以選擇，立法院也可以成立獨立行使監察權的機構；權力分立、彼此制衡是難免，一定要保留外部糾錯的可能性，像是總統的赦免權，就是對司法最後糾錯的機制。

蔡總統去年3月提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義11人為監察院第5屆監察委員被提名人，因被提名人劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲。1070112

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