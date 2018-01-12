蔡英文首場輔選洪國浩 拚戰南投縣長

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）民主進步黨主席蔡英文明天將到南投縣中興會堂，為黨提名的南投縣長參選人洪國浩站台，這是蔡英文第一個下鄉輔選行程，直搗藍營票倉，地方黨部人士認為具重要象徵意義。



民進黨南投縣黨部明天上午9時到中午12時，在南投市中興新村光榮北路1號的中興會堂，舉辦「翻轉南投、南投躍起三部曲」造勢大會，將邀總統蔡英文以黨主席身分出席，與會來賓還有台中市長林佳龍，並由黨籍南投縣長參選人洪國浩說明施政願景。



縣黨部執行長曾琮愷今天表示，黨中央優先啟動提名機制就是南投縣，推出深耕在地的草屯鎮長洪國浩競選縣長，黨主席蔡英文出席的首場造勢大會選擇南投縣，是非常重要象徵，代表對南投高度重視。



曾琮愷說，洪國浩的政見有中央高度肯定、蔡總統背書、林佳龍支持，政策展現全國級高度，加上台中、彰化、南投生活圈，及區域聯合治理趨勢，整合地方到中央，是民進黨執政優勢。



南投縣由中國國民黨執政，中興新村更是全縣藍營鐵票區，蔡總統首次下鄉輔選便直搗「藍中之深藍」，可說具高度宣示意義，也是勞動基準法部分條文三讀修正通過後，蔡總統首次下鄉露面，面對勞工、反年改團體可能抗議，國安單位到警局高度戒備。



據了解，南投縣政府警察局所轄8個分局都將派員警出勤，並申請警政署保安警察第四總隊支援，現場由南投縣警察局長邱寬愉擔任警方總指揮官；中興新村多條道路13日上午8時到下午6時管制，視情況提早或延後解除，警方呼籲民眾配合，以免交通壅塞。1070112