/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

時代力量:年底九合一選舉併勞基法複決

發稿時間：2018/01/12 16:08

最新更新：2018/01/12 17:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
時代力量立委徐永明（右）、黃國昌（左）12日在黨團記者會展示民調表示，為了捍衛勞權，將提案人民公投。中央社記者施宗暉攝 107年1月12日時代力量立委徐永明（右）、黃國昌（左）12日在黨團記者會展示民調表示，為了捍衛勞權，將提案人民公投。中央社記者施宗暉攝 107年1月12日

（中央社記者蔡佳伶台北12日電）立法院日前三讀修正通過勞基法，時代力量立法院黨團今天表示，民調近7成希望透過公民投票迫使立法院重審勞基法，時力將於年底九合一選舉合併舉行勞基法複決，捍衛勞權。

時代力量今天在立法院舉行「人民公投，捍衛勞權」記者會公布有關勞基法修正後最新民調，立委黃國昌表示，時代力量先前宣布，會就是否同意總統應召開公民憲政會議，透過由下而上的公民參與，草擬新憲，以及立法院是否應制定最低工資法舉行公投，而鑑於立法院日前三讀通過勞動基準法（簡稱勞基法），引發社會爭議，許多勞工認為權益遭侵害，時代力量決定對勞基法修法推動公民複決。

立委徐永明表示，修法後對於勞工是增加或減少保障一事，民調顯示，約52％民眾認為對勞工的保障減少，約17％民眾認為保障增加。

針對勞基法修法引發爭議，民眾支不支持以公投要求立法院重新審議？徐永明說，民調指出，約高達68％民眾認為應透過公投要求立法院重新審議，約17％不支持。

他表示，民調結果更堅定時力推動公投的決心，希望夏天完成連署，兩題勞權題目最低工資法和勞資法複決，盼能在年底與地方選舉合併舉行。

時代力量昨天就勞基法三讀通過進行電話民調，訪問地區20縣市，有效樣本1082份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點。

另外，台灣國十多名成員下午赴時代力量立法院黨團，時力立院黨團表示，台灣國成員前來陳情，認為時力應拋開勞基法爭議，專注於台灣獨立建國議題上，時力接下陳情書。

至於時代力量官網上午約11時遭癱瘓，時代力量表示，官網突然湧入每秒逾千次造訪的流量，導致癱瘓，經查明是遭到DDoS攻擊；這種攻擊手法透過極大流量拜訪目標網站，耗盡系統資源，使網站無法被正常存取。官網已完成修復。1070112

影片來源：中央社
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP