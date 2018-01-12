時代力量:年底九合一選舉併勞基法複決

時代力量立委徐永明（右）、黃國昌（左）12日在黨團記者會展示民調表示，為了捍衛勞權，將提案人民公投。中央社記者施宗暉攝 107年1月12日

（中央社記者蔡佳伶台北12日電）立法院日前三讀修正通過勞基法，時代力量立法院黨團今天表示，民調近7成希望透過公民投票迫使立法院重審勞基法，時力將於年底九合一選舉合併舉行勞基法複決，捍衛勞權。



時代力量今天在立法院舉行「人民公投，捍衛勞權」記者會公布有關勞基法修正後最新民調，立委黃國昌表示，時代力量先前宣布，會就是否同意總統應召開公民憲政會議，透過由下而上的公民參與，草擬新憲，以及立法院是否應制定最低工資法舉行公投，而鑑於立法院日前三讀通過勞動基準法（簡稱勞基法），引發社會爭議，許多勞工認為權益遭侵害，時代力量決定對勞基法修法推動公民複決。



立委徐永明表示，修法後對於勞工是增加或減少保障一事，民調顯示，約52％民眾認為對勞工的保障減少，約17％民眾認為保障增加。



針對勞基法修法引發爭議，民眾支不支持以公投要求立法院重新審議？徐永明說，民調指出，約高達68％民眾認為應透過公投要求立法院重新審議，約17％不支持。



他表示，民調結果更堅定時力推動公投的決心，希望夏天完成連署，兩題勞權題目最低工資法和勞資法複決，盼能在年底與地方選舉合併舉行。



時代力量昨天就勞基法三讀通過進行電話民調，訪問地區20縣市，有效樣本1082份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點。



另外，台灣國十多名成員下午赴時代力量立法院黨團，時力立院黨團表示，台灣國成員前來陳情，認為時力應拋開勞基法爭議，專注於台灣獨立建國議題上，時力接下陳情書。



至於時代力量官網上午約11時遭癱瘓，時代力量表示，官網突然湧入每秒逾千次造訪的流量，導致癱瘓，經查明是遭到DDoS攻擊；這種攻擊手法透過極大流量拜訪目標網站，耗盡系統資源，使網站無法被正常存取。官網已完成修復。1070112



