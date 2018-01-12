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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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時力年底推勞基法複決 柯建銘:不要搞民粹

發稿時間：2018/01/12 16:32

最新更新：2018/01/12 16:32

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（中央社記者溫貴香、蔡佳玲台北12日電）時代力量將推動勞基法複決，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，最低工資法與重審勞基法，國會就可處理不要搞民粹。時力立法院黨團總召徐永明說，補代議民主的不足。

時代力量立法院黨團上午召開記者會表示，將推動公民憲政會議、最低工資法立法，與發動公民投票決定是否重新審查勞動基準法（簡稱勞基法），也就是勞基法複決。

柯建銘下午受訪表示，時代力量邏輯錯亂，第一階段委員會初審勞基法，徐永明占據主席台11小時，先嗆動用警察權，當被架離又嗆妨害自由，柯建銘說，「國會不動用警察權是保障少數，政治學博士連政治ABC都不懂」；接著國民黨立委蔣萬安發言，時力立委上去遞紙條要求蔣萬安不要下來，兩黨一唱一和，民眾看在眼裡。

柯建銘說，第二階段立法院臨時會處理勞基法，時力破壞議場門把與窗戶、占領主席台等等舉措，就是意圖重演318學運，從頭到尾沒有發表過自己的意見，朝野協商也不來，現在說要啟動勞基法複決公投，邏輯前後矛盾。

「以後立委選完後就不必上班，審法案都不必來就搞公投，這個邏輯對嗎？」柯建銘說，時代力量要推兩個公投，最低工資法的立法是立法院的職權，立委就可提案處理；其次，重審勞基法，立委可提廢止案，這兩個案子，立法院都可以處理，重大法案一直反對、不開會，「連進議場反對的勇氣都沒有」。

柯建銘呼籲時代力量，不要搞民粹，台灣資訊充足，不要被少數支持者蒙蔽眼睛，重大法案應回到立法院論辯。

徐永明向中央社記者表示，勞基法在立院完成修法後，民眾的反應非常負面，所以需要發動公投來補代議民主的不足。1070112

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