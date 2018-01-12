僑委會：新僑務工作以招商為主軸

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）配合政府推動加速投資台灣計畫，僑委會今天表示，今年工作重點包括推動以招商為主軸的新僑務工作，透過建立跨部會平台與運用海外信用保證基金，結合海外資源協助國內新創產業發展。



僑務委員會今天舉辦記者會，僑委會主任秘書張良民說明過去一年的工作成果與未來工作重點時表示，行政院長賴清德希望各部會共同推動加速投資台灣的計畫，僑委會有許多海外人脈，盼協助推動投資台灣。



張良民指出，僑委會會扮演平台的角色，結合僑胞在海外的資源，協助推動投資台灣。



根據僑委會提供的簡報資料，為協助促進國內新創產業發展、推動加速投資台灣，僑委會將透過成立跨部會平台、運用海外信用保證基金，引進海外人脈網絡、搭建新創投資平台、協助國內新創產業拓展國際市場。



另外，為協助刺激國內經濟發展，張良民說，僑委會去年10月發行僑胞卡，鼓勵僑胞回台消費，第一階段預計發行5萬張，目前已核發3.3萬張。目前特約商店已超過1600家（包括66家醫療機構）。



僑委會表示，發行僑胞卡鼓勵僑胞在台消費，預估平均一年可創造新台幣10億元的經濟效益，大部分來自高階健檢與觀光。



在僑教方面，張良民表示，僑委會將推動以「生源」為主軸的僑教工作，除了協助海外僑校的發展，也希望培養更多僑生到台灣來念書。



此外，僑委會去年也首度辦理「台灣青年海外搭橋計畫」，安排117名國內在學青年於暑假期間赴美國、加拿大、澳洲，與海外僑界交流見習，以建立台灣青年與海外僑界互動橋梁。僑委會表示，今年將倍增錄取名額，並配合「新南向政策」增加亞太地區見習地點。



同樣在去年，僑委會也推動建置「僑界急難救助系統」，結合僑界力量以服務旅外國人因應各種緊急意外；目前全球僑團組織已建立40個「關懷救助協會」，可就近協助旅外遇急難的國人。



僑委會委員長吳新興表示，未來僑委會也會致力與海外僑團建立更緊密的連結，團結世界各地友我僑社，構築、維繫以台灣為中心的僑務平台，推動僑務外交。1070112