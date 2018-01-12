賴揆嘉市座談會 涂醒哲提議遷都嘉義

行政院長賴清德（圖）12日在嘉義表示，盼建立中央與地方的合作模式，縮短距離、提高行政效率，解決地方問題。中央社記者江俊亮攝 107年1月12日

（中央社記者江俊亮嘉義市12日電）行政院長賴清德今天出席嘉義市座談會，嘉義市長涂醒哲提議遷都嘉義以拉升地方經濟發展。他說，如果無法全部遷都，「局部遷都」也可以。



賴清德下午率領行政院團隊出席嘉義市「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，涂醒哲致詞表示，嘉義市是台灣第一個建城的都市，已有300多年歷史，但進入工業社會後，面臨發展遲緩、人口老化等問題。



他說，解決嘉義市面臨問題的首要方法，就是賴清德提出的「行政區重劃」，他贊同國土重新規畫、區域整合，以解決城鄉差距，並建議政府施政要從「重北輕南」，改成「重點在南」，遷都嘉義。



涂醒哲說，為什麼要遷都嘉義呢？若遷都屏東，位置太偏，若遷都台中、台南、高雄，這些都市原本就六都之一，不需靠遷都來拉升經濟發展。



他表示，惟有遷都嘉義，不僅地理位置適中，且交通方便，土地也便宜；如果中央部會無法全部遷來，至少如衛福部、農委會、環保署等部會「局部遷都」也可以。



涂醒哲並提議設置新台幣300億元的「雲嘉嘉發展基金」，讓全台最老的地方有一個發展的機會，同時提議國家衛生研究院在嘉義市設立「國家老人健康研究中心」，以節省國家在長照投入的資源。



賴清德表示，他與涂醒哲過去是革命伙伴，兩人也都是醫界出身，涂醒哲展現醫師做實事的精神，與立委李俊俋解決了懸宕28年的嘉義市鐵路高架化問題，全市的路燈更都全部轉為LED燈，相當不容易。



他說，今天行政院團隊到嘉義市辦理座談，除了要落實總統蔡英文「前瞻基礎建設」與「長照2.0」兩項重要政見外，也希望建立中央與地方的合作模式，縮短距離、提高行政效率，解決地方問題，讓台灣持續向前。



賴清德指出，涂醒哲希望雲嘉嘉可獲撥300億元的發展經費，其實最後會發現，行政院核定的經費應不止300億元，只要地方依據實際需求提出確實可行的計畫，行政院不會設定天花板或門檻。1070112