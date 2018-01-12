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解嚴不只因江南案 馬英九：兩岸國際影響

發稿時間：2018/01/12 18:04

最新更新：2018/01/12 18:13

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「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，前總統馬英九（圖）致詞表示，解嚴及開放探親等民主改革是蔣經國原本的規劃，並非書中解讀是受到江南案的壓力。中央社記者孫仲達攝　107年1月12日「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，前總統馬英九（圖）致詞表示，解嚴及開放探親等民主改革是蔣經國原本的規劃，並非書中解讀是受到江南案的壓力。中央社記者孫仲達攝　107年1月12日

（中央社記者劉麗榮台北12日電）前總統馬英九今天出席「破局」新書發表會，提出一項不同看法，他說，故總統蔣經國在民國76年解除戒嚴，不只因為江南案或十信案，而跟當時的兩岸情勢和國際關係有關。

新書「破局：揭密！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」下午在孫立人將軍故居紀念館陸軍聯誼廳舉行發表會，文中揭露蔣經國晚年權力布局改變的內幕，並指出「江南命案」促使蔣經國從保守走向開放，成為台灣民主化的催化劑。

馬英九說，他要提出一個不同看法，蔣經國解嚴不是只因為江南案或十信案，這跟當時兩岸關係的變化和國際社會發展都有很大關係。

他指出，蔣經國對台灣的4大貢獻，包括十大建設、解除戒嚴、開放探親及勤政愛民，每一項都是歷史性的貢獻。有人問，同時進行解除戒嚴和開放探親，對國內衝擊會不會太大？他說，一個是國內政治，一個是兩岸關係，看起來好像兩者並不相關，深層看，這兩項重大決策都跟兩岸關係有關。

馬英九說，中國大陸1979年與美國建交後，促使美國與台灣斷交，中國提出「和平統一」，前中共領導人鄧小平還提出「一國兩制」，當中共擺出笑臉，台灣還在戒嚴、如臨大敵，在國際跟兩岸處於不利地位。使得解嚴壓力在當時變得越來越大，壓力來自台灣內部，也來自美國。

他說，蔣經國在第二任總統任期時，發生江南案和十信案，對中華民國國際形象造成衝擊，這兩個案子跟蔣經國沒有直接關連，但涉及政府部門疏失。

馬英九回憶，民國74年某天蔣經國收到美軍顧問團前團長齊柯勒拉將軍（Gen. Richard G. Ciccolella）親筆來函，信中提到戒嚴對台灣不利，戒嚴在國際社會造成負面影響，變成台灣包袱。

蔣經國把馬英九找去，問「戒嚴」的英文怎麼說？馬英九說是 martial law，根據字典的說法，有無法無天、軍事統治等意思；蔣經國皺著眉頭說：「我們沒有無法無天，也不是軍事統治。」

馬英九說，由此看得出來，絕對不是一個江南案或十信案，就完全改變蔣經國想法，而是當時的兩岸情勢和國際關係，使得繼續戒嚴和禁止台灣人到大陸，越來越不可行。蔣經國最後的這兩個重要決策，也改變台灣，至今蔣經國仍是人民愛戴的總統。

作者吳建國、前國防部情報局長汪希苓、前情報局第三處副處長陳虎門、台北市長柯文哲、馬英九及中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂等都出席新書發表會。柯文哲致詞後先行離去，並未與馬英九同台。1070112

「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，前總統馬英九（左2）與前國防部情報局長汪希苓（左1）、前副處長陳虎門（右1）等江南案相關人事出席。中央社記者孫仲達攝　107年1月12日「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，前總統馬英九（左2）與前國防部情報局長汪希苓（左1）、前副處長陳虎門（右1）等江南案相關人事出席。中央社記者孫仲達攝　107年1月12日
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