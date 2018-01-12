總預算面臨案海戰術 提案高達3438件

（中央社記者蘇龍麒、王承中、蔡佳伶台北12日電）民國107年度中央政府總預算案，立法院各黨團提案達3438案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，先檢視提案再協商，會在1月底前完成總預算案的審查。



立法院長蘇嘉全日前召集朝野協商，決定攸關軍公教人員調薪的107年度中央政府總預算案，收案到今天下午5時為止。



知情人士指出，初步估計目前送案數約為3438案，包括各委員會保留數88案、國民黨立法院黨團2468案、親民黨立法院黨團199案、時代力量立法院黨團683案、民進黨立法院黨團20案左右。



對於在野黨團針對總預算案提出案海戰術，柯建銘告訴中央社記者，將先檢視提案內容再來進行朝野協商，見招拆招，會在1月底臨時會結束前，完成總預算案的審查。



民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪說，民進黨過去在野時，也沒有用大量提案來杯葛總預算案，將在下週啟動朝野協商，希望減少案量，再進入立法院院會表決。



他說，相關預算牽涉到國家發展、軍公教人員調薪、反毒政策等，希望能盡速通過，不要影響國家政務。



中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀下午告訴中央社記者，107年度總預算案國民黨所提的2000多案，大部分都是黨籍個別立委的提案，下週開始協商前，會希望行政單位自己前往溝通，黨團尊重個別立委的提案。國民黨針對年度總預算，希望透過實質的提案跟協商討論，可以實質監督年度預算。



時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，這次提案主要是針對體育署、反媒體壟斷專法遲遲不出來的國家通訊傳播委員會、警政署、國營事業的浪費等，針對特定部會，而非廣泛要提多少案子。他說，希望透過預算監督政策執行，相較於國民黨團，他們的提案量還好，符合一般原則。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，親民黨團提出了近200案，而方向就是該給的給、該刪的刪，不會用案海戰術去杯葛總預算案。1070112