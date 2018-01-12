水利會改制 柯建銘：16日協商無共識就表決

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北12日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，16日將要求立法院長蘇嘉全召集朝野協商農田水利會組織通則修正草案，若無共識下午就表決。國民黨團則呼籲應從長計議。



立法院臨時會在10日完成勞動基準法三讀後，將繼續處理包括107年度中央政府總預算案、監察委員人事同意權案、農田水利會組織通則修正草案等案。



民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天向中央社表示，16日行使監察委員人事同意權後，中午將要求蘇嘉全召集朝野協商農田水利會組織通則修正草案，凝聚朝野共識，朝野若無共識，16日下午就表決。



民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪晚間受訪表示，農田水利會改制升格為公務機關，主因水資源為全民共享，應由國家做整體的調度，各地的水權可統一，讓中央政府可以有統一調度的機制，讓整體資源調度更靈活。



劉櫂豪說，現有農田水利會的工作人員工作權不會受影響，未來若有職缺，會優先進用農田水利會的人員；財產部分將成立基金專款專用。



中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀則說，政府要做的是水利會內部管理改革，而不是直接回歸公務機關；擔心農民的水權會因為水利會回歸公務機關而被剝奪，水利會組織通則的修正，應從長計議，不是為了改而改，黨團也會開會討論因應策略。



時代力量立法院黨團總召徐永明表示，農田水利會改制為公務機關，時代力量黨團不反對改革，但執政黨必須向農民、地方公務機關說明改革的影響；另外，農田水利會改制後有關財產的處理必須要公開透明、要有監督機制，不要衍生弊端。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，這都太急躁了，更何況農田水利會的問題不是誰在擔任會長的問題，而是體制與機制的問題，今天換了會長問題還是存在；因此，大家應該不要急，應該是要一起來討論與解決農田水利會真正的問題才對。1070112