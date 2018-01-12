閣揆官邸用未過預算修繕 政院：合法動支

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北12日電）親民黨立委陳怡潔表示，行政院長官邸修繕預算來自內政部建研所107年度「建築節能與綠廳改善補助計畫」，但該預算還未經立法院審查通過，是違法挪用；行政院則表示，依預算法得以核實動支。



陳怡潔下午在臉書上發文表示，當傳出行政院長要花上千萬修繕官邸後，她翻閱行政院預算書根本沒有這筆預算，經辦公室發文行政院說明預算來源，行政院回覆是用內政部建築研究所107年度的「建築節能與綠廳改善補助計畫」補助經費支應。



陳怡潔說，但她向建研所索取行政院的申請計畫後，發現計畫內容是要用在行政院院本部辦公廳舍，而不是用在修繕院長官邸，行政院這樣的作法，根本就是違法挪用預算。



陳怡潔表示，相關經費主要是用在政府機關辦公廳舍及大專院校校區修繕為綠建築用，然而行政院卻跟下級機關搶錢，且申請得來的經費就占了整體計畫經費1/10，更何況這筆錢立法院還沒審查通過，行政院就先行支用，而且還是違法挪用，根本藐視立法院預算審查權。



對此，行政院表示，依預算法第54條規定，只要是新興資本支出及新增計畫（例如加薪案）以外的計畫，即使未獲立法院審議通過，若屬「已獲授權之原訂計畫」，得在上年度執行數內核實動支。



行政院說，行政院長職務宿舍（金華官邸）於民國91年整修至今已超過16年，空調效率不佳，屋頂隔熱防水破損老舊，造成多處嚴重漏水，急需進行一次性徹底整修改善，避免逐年局部修繕造成更大浪費，以利日後行政院長因職務需要進駐。因此調整運用，向內政部建築研究所申請107年度建築節能與綠廳舍改善補助計畫經費，整修將本節約原則。



行政院表示，107年度建築節能與綠廳舍改善補助計畫屬於建研所補助、已獲授權的民國104到107年之連續性公共建設計畫；強調行政院向建研所申請經費補助，皆依其規定程序辦理採購。



陳怡潔說，相信人民絕對無法接受行政院違法挪用未來預算的行為，因此已提案凍結該筆預算，之後審查行政院預算時，一定會要求行政院說清楚講明白，絕對不輕易讓這筆預算使用的不明不白。1070112