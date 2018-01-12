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台贈悍馬車 首批月底運抵多明尼加

發稿時間：2018/01/12 20:36

最新更新：2018/01/12 20:36

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（中央社記者侯姿瑩台北12日電）外交部今天表示，為持續強化與友邦多明尼加的軍事合作與交流，將捐贈汰舊悍馬車，協助多國強化治安、掃毒與人道救援的能量。知情人士說，第一批50輛悍馬車預計1月底運抵多國。

外交部發言人李憲章表示，經外交部與國防部通盤評估後，決定配合多明尼加的需求，共同推動援贈我國汰舊悍馬車，以協助多國強化治安、掃毒及人道救援的能量。

李憲章說，外交部將自年度國際合作預算中支應相關費用，至於悍馬車的檢整及運送都按規劃程期執行中。

知情人士告訴中央社記者，第一批50輛悍馬車預計1月底運抵多國，捐贈典禮預計2月初舉行；每輛悍馬車的檢整費、運費等費用約為新台幣1百多萬。

另外，李憲章表示，援贈直升機的部分，外交部與國防部仍就汰贈裝備檢整能量進行整體評估。

去年中華民國與多明尼加的邦交關係一度傳出不穩，但知情人士表示，目前兩國關係已穩定。

去年11月有媒體報導，政府決定祭出高達新台幣10億的軍備援贈外交，作為不斷交保險，穩住邦交國多明尼加，包括捐贈兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車、100輛摩托車及相關零配件。

外交部當時表示，捐贈的物品是汰舊的器材，做為人道救援的用途，協助救災，並不是軍備。這是國際合作的一部分，友邦有需要，政府提供協助。

外交部表示，國防部長馮世寬去年8月訪問多明尼加期間，對方提出這樣的需求，我方剛好有汰舊的裝備可以提供。1070112

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