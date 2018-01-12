台奧度假打工名額 增至每年75名

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）外交部今天表示，中華民國與奧地利青年度假打工計畫年度申請名額即日起從每年50名增至75名；符合規定申請者將獲發1年效期的度假打工簽證。



外交部發布新聞稿表示，奧地利政府已同意將台奧青年度假打工計畫年度申請名額由50名增加至75名；基於對等互惠原則，外交部也同意將奧地利青年申請來台度假打工的年度申請名額增為75名。



外交部指出，中華民國與奧地利於民國103年11月18日簽署「台奧青年度假打工聯合聲明」，每年相互提供50個名額給對方18歲至30歲青年，效期6個月的度假打工簽證。這項聯合聲明去年10月24日由雙方代表簽署「修正聲明」，雙方政府同意自即日起將度假打工簽證效期延長至1年。



外交部說，有意申請赴奧地利度假打工的青年，可至「台灣青年Fun眼世界-青年度假打工」網站或奧地利台北辦事處官網查詢相關資訊。有興趣申請來台度假打工的奧地利青年，可參考駐奧地利代表處網站的相關訊息。



另外，外交部也提醒前往奧地利度假打工的青年朋友在行前多方蒐集、了解當地相關資訊，務必遵守當地法律規定，旅途及居住國外期間隨時提高警覺，注意自身安全，與家人經常保持聯繫。若遇急難情事，可與駐奧地利代表處聯繫（緊急聯絡電話: +43-664-3450455）。1070112