水利會改制 台水：水權重分配有利調度

台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪表示，「水資源應該要全國一起調度」，從水源角度分析，這是「世界趨勢」，很多國家因應極端氣候，都把水權收回來，調度會有很大空間。中央社記者鄭傑文攝 107年1月13日

（中央社記者黃雅娟台北13日電）農田水利會改公務機關16日將在立法院臨時會闖關，台水董事長郭俊銘表示，水資源全國一起調度是「世界趨勢」，水權重新分配後，水資源調度有很大空間，還可降低農業漏水率。



農田水利會組織通則部分條文修正草案去年12月15日在立法院院會中逕付二讀，未來草案順利完成三讀後，農田水利會將改制成為公務機關，會務委員、會長改為政府指派。外界對這項修正草案有不同意見，水利會、農會代表決定16日到立法院抗爭，捍衛農民權益。



「水資源應該要全國一起調度」，台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪表示，從水源角度分析，這是「世界趨勢」，很多國家因應極端氣候，都收回水權，調度會有很大空間。



他說，農業用水在水權量及實際用水量占所有總量72%，要談水資源管理，不能不談農業用水，且目前台灣農田已大幅縮減，以台中14期重劃區占地面積超過6000公頃為例，都是把農田變更為建築用地或工業區，但水利會掌握的水權卻沒重新分配，這不對。



郭俊銘表示，水資源非常珍貴，目前農業用水全國平均漏水率達25%以上，「非常可惜」，但水利會是民間組織，政府很難叫得動水利會的人勤快補漏，改成公務機關就可除弊興利，更有效率促使在民國120年漏水率降到10%以下目標達陣。



台水統計，台水105年水量來源，40%來自台水，51%來自經濟部水利署，農田水利會占4%，其他如北水、或海水淡化而來清水占1%左右。雖然農田水利會占台水供水量僅4%，但全台有2/3水權都掌握在農田水利會。



郭俊銘進一步指出，整併台水、北水也能提高水源調度效率，台水買水成本也會大幅降低。



水利署副署長王藝峰接受中央社訪問時表示，水權採申請登記制，有事業必須的取水行為，才會核發水權，未來農田水利會如果改制公務機關後，有利水權仔細核算，對水資源調度有一定程度幫助。



至於台水跟北水整併，王藝峰說，兩個單位分屬國營企業及政府機關，站在主管機關立場會給予適當協助，但光是財產移轉就相當複雜。雖然兩個單位水價不一致，但台水面臨的偏遠地區人口需補貼、照顧對象更多，涉及水價調整部分要更謹慎。1070113