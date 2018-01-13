籲更多青年參政 朱立倫：讓大家成為明星

新北市長朱立倫（前右）13日上午在台北國軍英雄館出席「飛越30、永懷於心－經國先生逝世30週年紀念大會」，與前國民黨主席洪秀柱（前左）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 107年1月13日

（中央社記者劉麗榮台北13日電）故總統蔣經國逝世30週年，談到國民黨的明日之星，新北市長朱立倫今天表示，國民黨應讓更多年輕人投入政治為民服務，讓大家都是人才，都可以成為明星。



中國國民黨上午在台北國軍英雄館舉行故總統蔣經國逝世30週年紀念大會，國民黨主席吳敦義與前主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱同台，立法委員王金平、前立委丁守中等人也出席，共同緬懷蔣經國。



被問到國民黨似乎沒有明日之星？朱立倫說，蔣經國所培育的是各方人才，國民黨有非常多的政治人才跟菁英是蔣經國培養出來的，國民黨應學習讓更多優秀年輕人投入政治為民服務，讓大家都是人才、大家都可以成為明星。



有媒體問吳敦義，國民黨不斷緬懷兩蔣，沒辦法吸引年輕人支持？吳敦義說，任何一個人都是有感情的，要飲水思源，「你的阿公、爸爸生日難道不給他祝賀，如果他過世很多年，享用他留下的財富，不懷念他的貢獻，這不是人性善良的部分吧？」



吳敦義說，學校會慶祝建校，政黨對了不起的領袖給予紀念，這是應為的事情，這有甚麼好批評的呢？「很奇怪耶」，難道要無君、無父、無國、無家嗎？1070113