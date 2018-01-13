阿里山林業村活化 賴揆：政院大力支持

行政院長賴清德（前左2）13日到嘉義市視察阿里山林業村活化利用規劃辦理情形，仔細端詳林業村內展售的文創產品。中央社記者葉子綱攝 107年1月13日

（中央社記者葉子綱嘉義市13日電）行政院長賴清德今天在嘉義市視察林業文化村時表示，嘉義擁有的林業文化資產非常珍貴，期盼未來往文化資產保存、文化園區建置與促進觀光產業效益發展，行政院會大力支持。



賴揆上午在嘉義市參拜嘉邑城隍廟、九華山地藏庵後，參訪全台首創的失智症長輩沐浴福祉教室、由中華聖母基金會創辦的聖愛家園，接著視察阿里山林業村活化利用規劃辦理情形。



賴清德視察阿里山林業村時指出，嘉義市的林業文化資產非常珍貴，關於嘉義市政府所提「林業鐵道文化黃金廊道建置計畫」，加強文化推動，行政院會大力支持，希望中央與地方共同合作，全力執行推動。



賴揆期許阿里山林業村，持續朝向文化資產保存、文化園區建置及促進觀光產業效益的3個方向發展，不只修復古蹟與歷史建築，也讓市民對過去林業文化感到光榮，對現在的生活滿意，更重要的是帶動觀光產業的效益，未來可擴大結合故宮南院、台南奇美博物館等。



賴清德舉例台南經驗，由市府帶頭修復修繕古蹟與歷史建築，民間跟進蔚為風潮，吸引年輕人進駐投入文創事業等，並吸引觀光客，有目共睹，還有日本宿舍修復，提供日本姊妹市或友誼城市進駐經營，運用各種方式，充分運用文化資產創造效益。



嘉義林業鐵道文化黃金廊道建置計畫，推動再造林業之都風華，結合農委會林務局、嘉義市政府等共同合作，串聯監獄博物館、檜意森活村、阿里山森林火車北門驛、嘉義市立博物館、阿里山林業村等，將形成林業文化觀光的新典範。1070113



