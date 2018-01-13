鄭自才回憶刺蔣 籲推轉型正義[影]

1970年發生的「刺蔣案」轟動一時，事件主角之一鄭自才13日在台北出席「刺蔣：鄭自才回憶錄」新書發表會，並為民眾簽書。中央社記者吳翊寧攝 107年1月13日

（中央社記者鄭景雯台北13日電）1970年「刺蔣案」策劃者之一的鄭自才出版回憶錄，他今天在新書發表會中強調轉型正義的重要性，如果沒有轉型正義，「台灣不可能變成真正自由、民主的國家。」



「刺蔣：鄭自才回憶錄」新書發表會下午在台灣國際會館舉辦，而今天也是前總統蔣經國逝世30週年。



1970年4月24日，時任行政院副院長的蔣經國赴美國紐約訪問，康乃爾大學博士生黃文雄與他的妹夫鄭自才等人策劃刺殺行動未果被捕，接著兩人棄保逃亡。黃文雄浪跡世界26年，鄭自才也流亡各國，在瑞典、英國、美國坐過牢，1991年毅然「翻牆」回台，以偷渡入境遭起訴被判1年徒刑。



鄭自才在新書發表會中強調轉型正義的重要性，他認為如果沒有轉型正義，「台灣就不可能變成真正自由、民主的國家。」



他在書中也提到，「台灣現在還不是一個國家，台灣要成為一個國家之前，必須要先有自我認同，認為自已是台灣人，認為自己是台灣民族的一部分」，而這個自我認同是一個過程，也是一種轉型。



對於轉型正義，鄭自才表示，每年二二八追思會，都只能看到被害者的身影，「加害者的影子都沒看到」。他舉先前德國判決90多歲的前納粹警衛坐牢的例子，認為應該要找出加害者，讓他們接受審判。



他表示，「刺蔣案」是台灣人在追求獨立建國過程中所做的行動，這是台灣人應該做的事情。他從未後悔當年策劃刺蔣。



不過，在那之後，他有多年無法回到家鄉台灣，那時候只要思鄉就會唱台語歌，每回唱到「黃昏的故鄉」，「唱到我都會流眼淚。」



鄭自才強調，會寫這本回憶錄，是希望能提供各界了解台灣被壓迫的歷史。1070113





影片來源：中央社

在轟動一時的「刺蔣案」中身為核心人物之一的鄭自才，13日現身台北「刺蔣：鄭自才回憶錄」新書發表會，為現場書迷簽書。中央社記者吳翊寧攝 107年1月13日