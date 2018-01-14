蔡總統南投輔選 吳敦義：選舉靠平常經營

國民黨主席吳敦義（中）14日上午在新店碧潭出席「感恩路跑－先總統蔣經國先生逝世30週年紀念活動」，對總統蔡英文輔選首站南投，他表示，任何選舉都要靠平常經營及謹慎規劃。中央社記者郭日曉攝 107年1月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）國民黨主席吳敦義及前總統馬英九今天出席在新店碧潭舉行的「感恩路跑－先總統蔣經國先生逝世30週年紀念活動」，對於總統蔡英文輔選首站南投，吳敦義說，選舉是靠平常經營。



吳敦義在活動前受訪，媒體詢及蔡總統輔選首站就似「插旗」吳敦義故鄉南投，他表示，任何選舉都要靠平常經營及謹慎規劃，國民黨在縣市長選舉已提名第一波，很快就會安排第二波提名。



媒體詢及對於立委蔣萬安等蔣家人未參與路跑的意見，吳敦義表示，蔣家不一定要參加，若干年來都是如此，家族自行決定是否參與紀念活動。



吳敦義隨後與馬英九等人一起上台熱身，吳敦義致詞表示，感謝大家熱心參與，馬英九曾擔任經國先生的秘書，對經國先生的貢獻有深刻的印象與理解；馬英九擔任總統期間，讓經濟成長、社會和諧、政府廉能有效率、兩岸和平發展。



馬英九也說，希望大家都能跑出健康、跑出幸福，藉此來感念經國先生過去建設所帶給大家的幸福。



活動共分5公里及10公里路跑，吸引近千人參與，馬英九參加5公里路跑，在吳敦義鳴槍下與眾人起跑。1070114



