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關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
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民主平台：大陸軍機繞台 威脅台灣民主

發稿時間：2018/01/14 11:53

最新更新：2018/01/14 13:09

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台灣守護民主平台14日在台北慕哲咖啡館舉辦「新威權的誕生？還是民主轉型？2017十大民主事件調查結果公布」記者會，宣布評選結果並邀學者與談。中央社記者施宗暉攝　107年1月14日台灣守護民主平台14日在台北慕哲咖啡館舉辦「新威權的誕生？還是民主轉型？2017十大民主事件調查結果公布」記者會，宣布評選結果並邀學者與談。中央社記者施宗暉攝　107年1月14日

（中央社記者范正祥台北14日電）「台灣守護民主平台」今天公布2017年度十大影響台灣民主事件評選結果，中國大陸軍機繞台常態化在列，建議政府面對類此「外部因素」威脅台灣民主，回應態度應更果斷一點。

這場「2017十大民主事件評選結果公布」記者會上午在「左轉有書／慕哲咖啡館」舉行。評選結果：第一名，同性婚姻合法化爭議；第二名共有兩個事件並列，分別是通過促進轉型正義條例和李明哲遭中國大陸關押後判決有罪；第四名，勞動基準法修法；第五名，公民投票法修法；第六名，通過前瞻基礎建設特別條例；第七名共有3個事件並列，分別是年金改革爭議、召開司改國是會議、中國大陸軍機繞台常態化；第十名也有三個事件並列，分別是總統蔡英文召開執政決策協調會議的總統職權與資訊公開爭議、原住民傳統領域爭議、罷免新制實施。

主辦單位說明，這項民主事件年度評選分為政治民主類、社會民主類、民主文化類、外部因素類4個層面。評選時間在今年1月6日至13日進行，由台灣守護民主平台理、監事進行評選，主要是焦點事件的評選，並不是普遍的調查。

台灣守護民主平台會長陳昭如表示，平台已經多次舉辦年度民主事件的評選，透過每年台灣民主發展的檢視，思考台灣民主狀態，診斷台灣民主發展。

談及中國大陸軍機繞台常態化入列2017年度十大影響台灣民主事件，台灣守護民主平台監事、台大法律系教授顏厥安說明評選結果時指出，這是屬於影響台灣民主的「外部因素」。1070114

台灣守護民主平台14日在台北慕哲咖啡館舉辦「新威權的誕生？還是民主轉型？2017十大民主事件調查結果公布」記者會，由台大教授顏厥安（圖）擔任引言人，並公布評選結果。中央社記者施宗暉攝　107年1月14日台灣守護民主平台14日在台北慕哲咖啡館舉辦「新威權的誕生？還是民主轉型？2017十大民主事件調查結果公布」記者會，由台大教授顏厥安（圖）擔任引言人，並公布評選結果。中央社記者施宗暉攝　107年1月14日
台灣守護民主平台14日在台北舉辦2017十大民主事件調查結果公布記者會，鮮少露面的台獨學者黃文雄（中）也出席座談。中央社記者施宗暉攝　107年1月14日台灣守護民主平台14日在台北舉辦2017十大民主事件調查結果公布記者會，鮮少露面的台獨學者黃文雄（中）也出席座談。中央社記者施宗暉攝　107年1月14日
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