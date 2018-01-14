蘇嘉全會見菲政界高層 強化國會交流

立法院長蘇嘉全13日率團訪菲，參加14日的第37、38屆菲律賓台商總會總會長暨幹部交接活動。他也利用此行會晤了菲國2名前副總統以及多名菲律賓重量級國會議員。圖為蘇嘉全14日在台商總會交接活動中致詞。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年1月14日

（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）立法院長蘇嘉全率團訪問菲律賓，會晤菲國政界高層人士，強化國會交流互訪，闡述「新南向政策」，增進台菲關係。他也出席台商活動，與僑胞餐敘。



應菲律賓台商總會邀請，蘇嘉全偕立法委員吳焜裕、鍾佳濱、外貿協會副董事長莊碩漢及多位企業界領袖，昨天抵菲訪問，當晚會晤2名前副總統、菲律賓眾議院副議長、參議院與眾議院領袖。



雙方就台菲關切事項，包括雙邊關係、新南向政策、經貿、投資、馬拉韋市（Marawi）重建、共同打擊犯罪、反毒、國會互訪交流及免簽證等議題交換意見，氣氛友好熱絡。



菲國南部馬拉韋市去年在反恐戰事中受到重創。



蘇嘉全表示，台灣與菲國長期以來關係密切友好，兩國地理位置接近，有許多共通點，包括類似歷史經驗、 南島文化、民主自由價值觀、開放社會及媒體自由等。



他介紹，總統蔡英文推動的新南向政策高度重視菲律賓，菲國是台灣拓展與東協國家合作的門戶及主要貿易夥伴，新南向政策以人為本，以提升人民間往來交流為核心。



蘇嘉全向菲方政界高層說，他深切感受到菲國活力及人民的友善，菲國近年來經濟表現亮麗，有充沛的人力及資源，台灣則有人才、資金及技術，期待台菲未來進一步強化雙邊實質友好關係， 共創雙贏。



他呼籲菲國掌握現今台菲緊密合作的黃金時機，支持新南向政策，擴大未來雙方基於互惠互利的合作交流，對區域發展 作出實質貢獻。



馬拉韋市極待重建，蘇嘉全強調，台灣將結合民間力量，以捐米、興建組合屋、以工代賑、提供人道關懷及醫療等實質方式，協助居民回歸正常生活，具體實踐新南向政策，提升台菲人民間交流與相互瞭解。



蘇嘉全一行今天中午出席第37、38屆菲律賓台商總會總會長暨幹部交接儀式，晚上還將到菲律賓台商總會名譽總會長謝世英寓所，與僑胞餐敘。1070114



