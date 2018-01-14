蘇嘉全訪菲 闡釋施政成果與改革方向

立法院長蘇嘉全13日率團訪菲，參加14日的第37、38屆菲律賓台商總會總會長暨幹部交接活動。他也利用此行會晤了菲國2名前副總統以及多名菲律賓重量級國會議員。圖為蘇嘉全14日在台商總會交接活動中致詞。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年1月14日

（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）中華民國立法院長蘇嘉全今天在菲律賓台商總會總會長暨幹部交接活動上，闡釋「新南向政策」、政府施政成果與改革方向以及台菲關係的現況與願景。



蘇嘉全偕同立法委員吳焜裕、鍾佳濱、外貿協會副董事長莊碩漢及多位台灣企業界領袖，出席第37、38屆總會長暨幹部交接儀式。



他在致詞時表示，民進黨現已完全執政，也要完全負責，因此推動了一連串的改革，包括國會透明化、黨產條例、年金改革和勞基法修法等，雖然會損及部分人士的利益，但最終目的是讓台灣能夠正常化、永續經營。



蘇嘉全說：「這個階段是痛苦的，這個選擇是困難的，但是蔡英文總統選擇要進行體質的改變…國家政策無法百分之百讓所有人滿意，但蔡總統願意承受部分人民的不諒解。」



在台菲關係方面，蘇嘉全說，最近數年雙方陸續完成「漁業執法合作協定」、「司法互助協定」、「警政合作協定」 及「投資保障協定」等多項重要協定，雙邊關係快速升溫。



他指出，在「新南向政策」下，台灣自去年11月已開始對菲實施免簽，2017年菲國觀光客赴台預期將創歷史新高，估計接近30萬人，今後台灣還將全面強化與菲在各領域的合作交流。



這將包括貿易、投資、農業、漁業、水產養殖、中小企業、資訊及通信科技、氣候變遷、教育及文化、觀光等領域。



蘇嘉全讚揚菲律賓台商總會多年來積極促進台菲全面交流，對台菲經貿關係及國民外交的推進貢獻良多，尤其是支持政府配合代表處，於去年9月間在馬尼拉舉辦東協規模最大、參觀人數最多的「台灣形象展」。



他並指出，台菲命運休戚與共，期許未來菲律賓台商總會扮演更積極的角色，致力提升兩國人民間交流與相互瞭解，使菲人更瞭解美麗寶島的人文風情、美食，激起赴台旅遊的興趣，讓未來雙邊交流更密切。



蘇嘉全此行成果豐碩，不僅有助團結及凝聚僑界向心力，從而支持政府，也對提升菲國各界瞭解台灣政府施政成果及「新南向政策」殊具效益，圓滿達成出訪的預期目標。1070114