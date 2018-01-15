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談12年前下台 陳其邁：死了一次再回來[影]

發稿時間：2018/01/15 09:54

最新更新：2018/01/15 12:15

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民進黨籍立委陳其邁（右）15日談及2005年為外勞暴動事件辭高雄市代理市長相關問題，被問到是否曾潦倒失落？他說：「我至少是死了一次再回來的人。」（Hit Fm提供）民進黨籍立委陳其邁（右）15日談及2005年為外勞暴動事件辭高雄市代理市長相關問題，被問到是否曾潦倒失落？他說：「我至少是死了一次再回來的人。」（Hit Fm提供）

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）民主進步黨籍立法委員陳其邁今天被問到約12年前辭高雄市代理市長後，是否曾潦倒失落？他說，「我至少是死了一次再回來的人」，這是人生挫折，現在會較設身處地幫別人想。

表態參選高雄市長的陳其邁上午接受媒體工作者周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播節目專訪談及西元2005年為外勞暴動事件辭高雄市代理市長相關問題時表示，身為地方首長，人民信賴非常重要，要對政策負責。他當時規劃就是要參選高雄市長，辭職沒任何遺憾，這10年來人生歷練很多，後來也前往英國倫敦政經學院訪問。

周玉蔻提問，聽說陳其邁在英國時很潦倒失落？陳其邁面對問題，沉默約10秒後才回答。

他說，30歲就當立委，忙碌10年後突然變成一個人，每天到校上課、聽演講，不知結束後要做什麼，感謝點點滴滴對有幫他的人。這是人生挫折，沉澱後，現在會較關心周遭人想法，較設身處地幫別人想。

影片來源：hitfm YouTube頻道

此外，民進黨籍立委劉世芳11日在社群網站臉書（facebook）發表聲明，後續也舉行記者會宣布，不參加高雄市長黨內初選。

陳其邁表示，他事先不知道，是當天下午地方有人告訴他，他還回說「怎麼可能、不要亂講」，直到下午2時許媒體知道後才較確定。

他說，劉世芳是可敬對手及相當優秀的參選人，不參加黨內初選後，緩和黨內競爭，對其他參選人來說，競爭對手減少，也有助於化解對立。

周玉蔻追問，是否曾拜託總統蔡英文幫忙協調勸退劉世芳？陳其邁表示，很肯定沒有，外界很多傳言穿鑿附會、道聽塗說。劉世芳做決定，是經理性與感性思考，對高雄與黨團結有幫助，他很肯定。

至於劉世芳宣布不參選後，有沒有致電劉世芳或「花媽」（高雄市長陳菊）？他說，順其自然比較好，還是讓事情沉澱一點，否則對她們也不尊重。

未來會不會爭取新潮流支持？陳其邁表示，各派系都爭取支持，高雄要獲勝，民進黨不團結很難獲勝。

周玉蔻問到，民進黨高雄市長初選今天開始登記，陳其邁何時要登記？他說，還不知登記時間，交給助理低調處理。1070115

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