/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

最新都市地價指數 新北跌幅最大花蓮漲

發稿時間：2018/01/15 11:58

最新更新：2018/01/15 11:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北15日電）內政部今天發布最新都市地價指數，全國都市地價總指數較上期下跌0.91%，以新北、台中和台北跌幅較大，新北市因受重劃區新建案開價較低影響；花蓮則因房市活絡，地價漲幅最大。

內政部指出，都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

內政部說，第49期（106年4月1日至106年9月30日）全國都市地價總指數為117.24（以102年3月31日為基期），較上期下跌0.91%，本期下跌趨勢為近3期新高。除新北市（下跌1.73%）、台中市（下跌1.48%）和台北市（下跌1.16%）下跌幅度相對較大外，其餘各直轄市、縣巿均屬1%以內的微幅變動。

內政部指出，新北市下跌1.73%，跌幅最大，其中又以板橋區跌幅（下跌2.54%）最為明顯，新北市表示，板橋區因受重劃區新建案開價較低影響，導致地價呈現下跌趨勢。

另外花蓮縣上漲0.96%，漲幅最大。內政部說，其中以花蓮市漲幅（上漲1.59%）最為明顯，花蓮縣表示，花蓮市因受住宅區不動產市場活絡，地價呈現上漲趨勢，並集中於火車站及美崙等地區。

內政部說，本期全國土地買賣筆數為25萬7464筆，較上期23萬9240筆，增加7.62%；較47期23萬3462筆，增加10.28%。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP