最新都市地價指數 新北跌幅最大花蓮漲

（中央社記者劉麗榮台北15日電）內政部今天發布最新都市地價指數，全國都市地價總指數較上期下跌0.91%，以新北、台中和台北跌幅較大，新北市因受重劃區新建案開價較低影響；花蓮則因房市活絡，地價漲幅最大。



內政部指出，都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。



內政部說，第49期（106年4月1日至106年9月30日）全國都市地價總指數為117.24（以102年3月31日為基期），較上期下跌0.91%，本期下跌趨勢為近3期新高。除新北市（下跌1.73%）、台中市（下跌1.48%）和台北市（下跌1.16%）下跌幅度相對較大外，其餘各直轄市、縣巿均屬1%以內的微幅變動。



內政部指出，新北市下跌1.73%，跌幅最大，其中又以板橋區跌幅（下跌2.54%）最為明顯，新北市表示，板橋區因受重劃區新建案開價較低影響，導致地價呈現下跌趨勢。



另外花蓮縣上漲0.96%，漲幅最大。內政部說，其中以花蓮市漲幅（上漲1.59%）最為明顯，花蓮縣表示，花蓮市因受住宅區不動產市場活絡，地價呈現上漲趨勢，並集中於火車站及美崙等地區。



內政部說，本期全國土地買賣筆數為25萬7464筆，較上期23萬9240筆，增加7.62%；較47期23萬3462筆，增加10.28%。1070115