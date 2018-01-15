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陳金德不登記黨內初選 強調團結才有機會

發稿時間：2018/01/15 12:33

最新更新：2018/01/15 15:38

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宜蘭縣代理縣長陳金德15日表示，不會登記民進黨內宜蘭縣長初選。（中央社檔案照片）宜蘭縣代理縣長陳金德15日表示，不會登記民進黨內宜蘭縣長初選。（中央社檔案照片）

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣代理縣長陳金德今天表示，不會登記民進黨內宜蘭縣長初選，他說，縣府工作繁忙、農業改革無法再拖延，若投入初選，就沒有心力改革；民進黨在宜蘭若不團結勢必敗選。

陳金德指出，不會去登記民進黨黨內宜蘭縣長初選；媒體詢問最後是否可能接受黨中央的徵召參選，他則語帶保留，沒有正面回答。

民進黨今天起展開2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長黨內初選登記作業。宜蘭出身的立委陳歐珀中午率先前往民進黨中央黨部，登記參加宜蘭縣長黨內初選。

至於回鄉接任宜蘭縣代理縣長的陳金德，外界特別關注，也有人認為「先代理、後參選」的可能性高。

陳金德今天上午接受中央社訪問時說，他決定不去登記黨內縣長初選，主要原因是縣府工作繁忙、農業改革無法再拖延；若他投入初選，就沒有心力改革。

他表示，一般來說，若黨內初選激烈，會影響到黨內團結與大選結果。民進黨近來在宜蘭縣的選情不是很好，全黨團結不一定勝選，但若不團結勢必敗選。

陳金德指出，在選舉過程中，「人」、「團結」與「政策」都要對，若政策已改革，全黨也團結，但人不對，選民不會買單；若大家不團結，雖政策已改革、人也對了，選民還是不會買單，所以他呼籲黨員及支持者一定要體認到宜蘭嚴峻的選情，要一致團結。

陳金德說，他當初回鄉服務主要是宜蘭地方各界體認到黨內的競爭、人選舉棋不定的選情，所以主動聯繫他回鄉；「若我回宜蘭仍投入初選，這樣不是我的初衷，也非當時外界的盼望」。他剛回宜蘭時，曾起心動念要參選，但之後就沒想過要初選。

陳金德也指出，他對宜蘭的未來感到憂心，主因是過去累積的執政成果，在一、兩件錯誤政策之下，導致支持者信心動搖、民眾埋怨；若不立即改革，民怨還在的話，支持者信心就會動搖，宜蘭過去是引領台灣進步力量，未來宜蘭是否有足夠品質與聲望，引領這樣力量讓人憂心。

他表示，民進黨推出哪一位候選人，當然是一個民主程序，但就民眾而言也許不是重點，重點是民眾希望選哪一種人來當縣長，更重要的是選出來的人能為民眾做什麼事。

至於是否可能以接受徵召方式，投入縣長選局，陳金德說，初選與徵召都是民進黨黨內民主程序，不管是初選或徵召，推出來的候選人固然是民主程序推出的候選人，以宜蘭目前的狀況，就民眾角度來說未必是重要的事情，較重要的是民眾心裡想要選出什麼樣的縣長；更值得所有人擔心關注的是，選出的縣長能不能為宜蘭做什麼事情。

媒體最後追問陳金德，「不登記初選，是否不排除會參選？」陳金德並未正面回答，只說媒體可以回去想一想。1070115

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