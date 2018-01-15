被指關說司法 蔡崇義：絕對沒有

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）時代力量立委黃國昌今天在立法院監察委員人事同意權資格審查時表示，接獲台南地方法院法官投訴，指監察委員被提名人蔡崇義涉及關說司法。蔡崇義說，絕對沒有關說。



立法院全院委員會今天對監察院監委被提名人陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲行使同意權資格審查及詢問。立法院將在16日行使同意權投票。



黃國昌指出，接到台南地院法官投訴，指蔡崇義關說司法，這名法官還願意具名，邀蔡崇義去告他。



蔡崇義說，絕對沒有，法官論壇中很久之前聽過這件事，但「我絕對不會去做關說」。



黃國昌說，那會不會告這名法官？蔡崇義說，不會去告他，也不知道是哪個具體個案。



黃國昌又說，法官界裡有很多人對蔡崇義被提名為監委不以為然，上次有人推薦，前總統馬英九擋下，這次蔡崇義又獲提名。



蔡崇義說，日前中央研究院對法官評鑑結果，他獲得97.7分極佳的評價。他認為，20年前曾奉派到地方法院做業務指導、業務檢查，會不會因為當時屬於司法行政工作，可能對於某些審判進度比較慢的情況，有提出意見，但那時候反映的一定是單位，不會對個別法官與案件關說，絕對沒有關說。



黃國昌問到前法官胡景彬因財產來源不明被判刑，現在還獲得假釋等問題。蔡崇義說，如果是他在假釋委員會中，他不會同意假釋，曾與胡景彬共事過，現在司法公信力這麼不彰，就是有這種法官，身為司法的一員，對社會很抱歉。1070115