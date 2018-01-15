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陳歐珀：需陳金德協助 打贏宜蘭縣長選戰

發稿時間：2018/01/15 13:49

最新更新：2018/01/15 13:49

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（中央社記者范正祥台北15日電）宜蘭縣代理縣長陳金德宣布不登記民主進步黨初選，立委陳歐珀上午完成初選登記，強調宜蘭沒有徵召選項，只有初選，未來需要陳金德的協助，打贏宜蘭縣長選舉。

陳歐珀在中央黨部回應媒體詢問時表示，他個人深耕宜蘭30年，這段期間學習到民主聖地很多民主前輩給予成長教育，陳金德是多年的好朋友，也是好兄長，過去在黨內有競爭，對外是全力合作。

被問到競爭陣營中國國民黨來勢洶洶，會不會擔心黨內最後採取徵召方式而非透過初選產生縣長提名人？陳歐珀說，民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長這四個縣市長提名，沒有徵召的選項，只有初選的選項。

陳歐珀指出，他過去參選兩次立委，非常感謝陳金德給予全力支持和站台，順利當選兩屆國會議員。未來更需要陳金德的協助，打贏宜蘭縣長選舉。

他說，將會按照自己既定的步驟和期程努力，有信心承續普世價值的民主進步理念，與宜蘭鄉親攜手同行。

談及宜蘭縣的發展願景，陳歐珀說，他的團隊準備好了，「活力宜蘭．進步新政」，要讓宜蘭重返榮耀。他提出五大願景，要將宜蘭打造成觀光大縣、友善農村、環保首都、文創原鄉、宜居城市。

陳歐珀強調，他一步一腳印踏實做事，希望獲得宜蘭鄉親的支持與肯定，「同心才能協力」，是這幾年深耕基層的體驗，有信心能為民進黨贏得宜蘭縣長選戰。1070115

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