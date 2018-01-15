陳師孟：若照正常程序 陳水扁應沒貪污

監察委員被提名人陳師孟（圖）15日在立法院表示，前總統陳水扁所涉及的龍潭案等4個定讞的案子都有程序上的不正義。中央社記者鄭傑文攝 107年1月15日

（中央社記者劉冠廷台北15日電）監察委員被提名人陳師孟今天說，前總統陳水扁所涉及的龍潭案等4個定讞的案子都有程序上的不正義，若依照正常程序、用正常的法律見解來判，陳水扁應該是沒有貪污。



立法院全院委員會上午進行對監察院監察委員被提名人陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲等5人行使同意權進行詢問。



中國國民黨立委王育敏詢問陳師孟，為何不認同司改國是會議的成果，這等於公然打臉主導會議的總統蔡英文？陳師孟說，從來沒有想說會打臉誰；王育敏接著問，你是認為司改會議最終成果是無效的嗎？陳師孟回答說，大致上是可以這樣講，司改國是會議沒有檢討個案，也沒有退場機制的政策。



王育敏再問陳師孟，司改國是會議應該討論哪些個案、哪些人？陳師孟說，最明顯的就是扁案。王育敏說，陳水扁已經被判刑定讞的龍潭案、陳敏薰案、元大併復華案及龍潭洗錢案等4案，對陳水扁來說是遭受到司法迫害與不公嗎？陳師孟回答，「是」。



王育敏表示，上述的4個案子，哪一個是受到司法的迫害，並未涉及到貪污，是法院的誤判？還是4個案子都是？陳師孟說，4個案子都是，都有程序上的不正義。



王育敏追問，陳水扁有沒有貪污？陳師孟說，如果依照正常程序，用正常的法律見解來判，應該是沒有貪污。但王育敏說，這項說法跟一般民眾的認知與見解，相去蠻遠。陳師孟回說，一般民眾怎麼想，那不是他能考慮的，而他也不是依照個人的見解，因自己不是學法律的，是很多法律界的朋友給他的指教。



此外，王育敏質疑陳師孟過去曾說要廢監院，現在又覺得五權憲法很好，的確有功能存在，怎麼會差這麼多？陳師孟表示，「主要是時間的關係讓我成長」，改變過去的看法，知道過去誤解了孫文五權的意義，但他不完全認同五權分立，認同的是四權，考試權始終都應該廢除，監察權可以暫時保留。



陳師孟說，觀念的轉變來自洪秀柱，擔任總統府秘書長時期，曾到立法院備詢，當時擔任國民黨立委的洪秀柱詢問有關前總統府國策顧問金美齡與中華民國國旗的相關問題，因當時的回答立委們不滿意，將他移送監察院，監察院最後給的書面結果是說法有失總統府的身分，要深自反省。



陳師孟說，直到2015年，討論到是否要補提名監委，他就想，監委是否能要求政務官深自反省？因而閱讀了監察法與憲法後發現，監察權的行使對象，明確指出考試院、司法院的人員都是行使的對象；而扁案、前交通部長郭瑤琪等案，都是司法不公的情況，受黨國餘孽操作，監察權正好就是司法權剋星。1070115