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總統視察中華電信資安中心 盼做到兩件事

發稿時間：2018/01/15 16:30

最新更新：2018/01/15 16:30

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（中央社記者范正祥台北15日電）總統蔡英文今天視察中華電信公司「網路資安監控應變中心」，對於中華電信長期以來在資安工作的投入，總統表示，「這代表我們會用最高標準來確保資訊安全及國家安全」。

總統期許中華電信團隊能做到兩件事情：第一，做國家基礎建設的守護者，對於國家產業的發展及轉型所需資安的技術及能量，能充分發展及配合。第二，不只當國內的第一品牌，也要有企圖心，發展成為資安界重要且屬於「台灣」的國際品牌。

總統抵達後，首先聽取海纜、網路及資安等監視系統展示介紹及中華電信資安業務簡報，之後參觀應變中心，實地瞭解現場即時監控工作。

蔡總統肯定中華電信在資安產業扮演領頭羊角色，也期許中華電信做國家基礎建設的守護者，以及資安界重要且屬於「台灣」的國際品牌。

總統致詞時表示，很欣慰看到中華電信在資安工作與產業上扮演領頭羊的角色，不只帶動資安產業及技術自主，更以國外市場為目標，帶領國內資安產品廠商，共同組成伙伴聯盟打國際盃。

總統說，這段期間以來，政府一直強調「資安就是國安，也是國家級工作目標」。中華電信本身包括對外的國際海纜、整個國家的骨幹網路以及各項軟硬體，都是台灣非常重要的關鍵基礎設施。因此，相關的防護演練就務必要定期且徹底地實行。

蔡總統肯定中華電信長期以來在資安工作上的投入，她說，也很高興聽到中華電信要另外設立一個子公司，專業化推動資安業務。

總統指出，「資安產業一定是未來產業轉型的關鍵」。現在政府推動的產業轉型，尤其是「5+2」方案，其中的物聯網就是非常重要的計畫。台灣未來要發展物聯網、科技化、智慧化的生產模式，帶動整個國家的產業升級，資安就是最關鍵的基礎。

總統強調，沒有完善的資安準備，產業升級及新型產業的發展就無法成功。資安本身更是下一個世代最重要的產業，只要有數位內容和資料庫的地方，就是資安產業的商機所在。這條路是一定要走的，它不僅是產業的發展，更是國家安全核心所在。

包括國家安全會議諮詢委員李德財、郭臨伍、交通部長賀陳旦、中華電信公司董事長鄭優及總經理謝繼茂等都出席這項活動。1070115

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