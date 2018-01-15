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屆退軍官轉國防事務專員 軍方瞄準9類人才

發稿時間：2018/01/15 16:39

最新更新：2018/01/15 16:39

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（中央社記者呂欣憓台北15日電）國防部從今年起試辦「國防事務專員」制度，希望讓屆退軍官退伍後繼續留在軍中服務，進用職類包括人事、情報、後勤、計畫、政戰、資通電、軍備整備、主財、軍法等9類。

國防部規劃自今年起試辦國防事務專員，希望讓一些已屆最大服役年限的校級軍官和士官長轉換為聘僱人員，繼續留在軍中服務，薪資約為現役時的75折，先行試辦單位為國軍通信、資訊、情報、電子戰以及學校等機關。

軍方官員說，國防事務專員將在108年到113年正式執行，依各年度員額需求人數，逐年進用。

國防部今天上午在憲兵指揮部舉辦「國防事務專員巡迴宣導說明會」首場北區座談會，由國防部戰略規劃司司長吳寶琨主持，邀集作戰區陸、海、空軍及國防部直屬單位符合資格的校級軍官、士官長等近500人參加。

吳寶琨表示，國防部秉持「突破屆齡服役限制」、「強化人力資源運用」、「參考國外文官制度」及「留住成熟專業人力」等原則，研議「國防事務專員」進用作法，使國軍屆退的優秀幹部能在退役後，繼續發揮個人專業，為國防事務貢獻長才。

吳寶琨指出，此項措施進用對象為服役達最大年限的校級軍官、士官長，進用職類包括人事、情報、後勤、計畫、政戰、資通電、軍備整備、主財、軍法等9類，轉任人員需具備上述專才，並從事相關業務，以發揮專業人力留用目標。

國防部戰規司和人事次長室在說明會中針對進用規定以及轉任後的權益、薪資與福利等，提出詳細說明，並開放提問，使相關人員產生全面、完整的認知，保障個人職涯發展的權益。1070115

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