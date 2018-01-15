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竹縣爭取立委多1席 盼中選會合理分配

發稿時間：2018/01/15 17:01

最新更新：2018/01/15 17:01

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（中央社記者魯鋼駿、劉麗榮新竹縣15日電）新竹縣長邱鏡淳今天邀集議會、鄉鎮長及產業界，跨黨派爭取立委名額分配合理化，邱鏡淳憂心竹縣原增1席立委機會落空。中選會則說，採合議制決定，不預設任何立場。

中選會副主委兼發言人陳朝建表示，中選會作為獨立機關，委員獨立行使職權，採合議制方式共同決定重要事項，並不會預設任何立場；有關國會席次的名額分配問題，為國會保留事項，中選會依法只有建議權，最終決定權限屬國會所有。

中選會明天召開委員會，討論第10屆立委名額分配與選區。邱鏡淳、新竹縣議會、鄉鎮長與產業界等代表，今天在新竹縣議會召開記者會，表達新竹縣在第10屆立委選舉名額分配的立場，強烈建議中選會應依規採取第7屆立委選舉名額算法，讓新竹縣在各界期待下，能多1席立委。

邱鏡淳表示，日前他與新竹縣選委會的委員到中選會拜會時，得知第10屆立委名額分配及選舉區，將可能採用第4屆立委選舉的計算方式，如此一來，竹縣立委將無法增至2席，他對此感到氣憤又遺憾。

新竹縣政府指出，106年11月底竹縣人口數（不含原民人口數）：53萬0414人，96年1月底竹縣總人口數為49萬6422人（含原民人口數約3萬人）。

邱鏡淳指出，新竹縣的人口數近年不斷成長，代表民眾認同竹縣是個樂齡宜居的城市，加上有新竹科學園區、工研院等高科技產業，創造高稅收，但中央補助款卻越減越少，若無法順利增加1席立委，地方的聲音將很難傳給中央政府，嚴重影響民眾基本權益。

具有法律背景的新竹縣議員林思銘表示，依公職人員選舉罷免法第35條第3項規定：「第一項第一款直轄市、縣（市）選出之立法委員，其名額分配及選舉區以第七屆立法委員為準，除本法或其他法律另有規定外，自該屆立法委員選舉區變更公告之日起，每十年重新檢討一次」，但卻傳出中選會將採用第4屆立委選舉算法，他說「若這次無法增加1席，那就要再等10年。」

林思銘說，第8屆、第9屆立委名額分配皆沿用第7屆計算方式，但中選會卻打算在第10屆改採第4屆計算方式，這會讓竹縣無法增加1席立委名額，南投、嘉義與屏東縣各減少1席，而桃園、台中與台南市則會增加1席。

林思銘指出，第4屆立委選舉時的總席次為225人、區域席次為168人，而第7屆立委總席次僅113人、區域席次73人，兩者選舉制度完全不同，名額分配計算也當然不同，不應相提並論。

林思銘說，依選罷法規定採第7屆立委選舉的計算方式，新竹縣、台南縣將各增加1席，而高雄市與屏東縣則各減少1席，他要求中選會應依法行政，勿帶頭違法，更讓法治「倒退嚕」。

台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長張致遠也說，竹科在新竹地區設立38年，是台灣經濟產業發展重鎮，對國家有重大貢獻，也創造高稅收，因此期盼竹縣能多1席國會議員，代替地方發聲、爭取應有權益。1070115

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