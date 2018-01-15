陳師孟指創辦資金是黨產 聯合報：誠屬無稽

（中央社台北15日綜合報導）監察委員被提名人陳師孟今天表示，聯合報第一桶金來自國民黨產，黨產會應注意；聯合報稍晚發出聲明表示，創辦人王惕吾當年四出奔走借貸，以籌發員工薪水，陳師孟指聯合報資金來自黨產，誠屬無稽。



時代力量籍立法委員林昶佐在立法院全院委員會詢問監委被提名人表示，中國國民黨在第二次世界大戰後把不少國家財產變黨產，但也有國家財產登記在個人、組織名下，這是目前轉型正義遺漏部分。



陳師孟答詢表示，國民黨產也有被登記到個人名義下，但如果國民黨不追究，外人也沒辦法。政府追究黨產時，應將這種情況納入考慮。



他說，在「黃金往事」書中提及，當時前總統蔣介石下野，只是國民黨總裁，卻收了國庫署撥的9萬兩黃金，並把其中2000兩黃金及部分外匯撥給聯合報創辦人王惕吾創辦聯合報，聯合報的第一桶金就來自黨產。這些案例，不當黨產處理委員會應注意。



西元2013年出版的「黃金往事：一九四九民國人與內戰黃金終結篇」作者為吳興鏞，「試圖解碼黃金運台的一些謎團」，「為中國近代史留下國府國庫資金運台的真實見證」。



國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢受訪表示，陳師孟是不是搞錯自己要爭取的職務？如果這麼在意黨產、轉型正義，應爭取黨產會主委或將成立的促進轉型正義委員會主委，應先弄清楚監委職權再談議題，不要再鬧笑話。1070115