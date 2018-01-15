農田水利會改制 民進黨：預計明天三讀

（中央社記者王承中、蘇龍麒、蔡佳伶台北15日電）民進黨團幹事長劉櫂豪今天針對審查農田水利會組織通則修正草案表示，農田水利會升格改制是真改革，水資源應交給國家做統一分配，預計明天就讓農田水利會組織通則修正草案完成三讀。



立法院臨時會明天預計審查農田水利會組織通則修正草案。



民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪下午告訴中央社記者，農田水利會升格改制當然是真的改革，過去國民黨執政時期也有同樣的想法，只是沒有落實，這顯示出兩黨執政時都支持水資源應交給國家來做統一分配，讓灌區外、占53%的農田也能夠得到政府平等的、基本設施上的對待。



他表示，農田水利會升格改制完全不影響現有農田水利會工作人員的權益與退休制度，而升格改制後，農田水利會財產也會成立特種基金，把所有錢都用在農田水利相關事務上，這對國家與農田灌溉來講，都是有正面幫助的。



劉櫂豪說，預計明天中午進行朝野協商，下午後開始處理，明天就讓農田水利會組織通則修正草案完成三讀。



中國國民黨立法院黨團書記長林為洲下午告訴中央社記者，國民黨明天會參與朝野協商，講清楚反對理由，也會聲援在立法院外抗議的各地農田水利會的成員。他說，條文審查時，針對每條條文，都有15位以上的國民黨立委發言，要把立場表達清楚，反對修法。



時代力量立法院黨團總召徐永明下午告訴中央社記者，時力對這件事沒有特定立場，不反對民進黨的改革策略，但希望未來在資產處理上，能更公開透明，不要衍生弊端；他們明天協商不一定會到，對這件事應該不會積極參與。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞下午告訴中央社記者，明天上午10時將開黨團大會決定是否贊成，他不反對改革，但期待會長改用官派就可以解決農田水利會長久問題，李鴻鈞認為不是那麼單純，相關的配套也要一併考量。1070115