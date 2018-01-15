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金介壽擬選新北市長 李乾龍樂觀其成

發稿時間：2018/01/15 19:25

最新更新：2018/01/15 20:46

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影片來源：中央社

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北15日電）中國國民黨籍前新北市議員金介壽今天刊登廣告宣布參選新北市長。他說，一定要捍衛藍營在六都中最重要的一都；國民黨新北市黨部主委李乾龍表示「樂觀其成」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍對金介壽宣布參選市長一事持樂觀其成態度。他說，國民黨是民主開放的政黨，歡迎愈多人參選愈好，希望各自有參選理念，但不要炮口向內、口出惡言。

新北市長朱立倫今天參加在新北市的新書發表會，會後媒體詢問金介壽擬參選。他說，國民黨現在的情況需要大家共同團結努力，大家一起加油，黨內才能夠和諧。

新北市副市長侯友宜今晚參加音樂會前受訪表示，每一個人想對新北市服務的人都表示歡迎，至於適不適合必須由選民判斷，他一生辦過很多案件刑案，問心無愧。

對於金介壽擬參選新北市長，前台北縣長周錫瑋晚間發布聲明，樂見參與一起提升國民黨新北市長選舉的能見度。他支持金介壽的參選理念，認為不應視為破壞國民黨的團結。

金介壽今天在平面媒體刊登半版廣告，以「苟且無法偷生、綠化豈能安生」為題，宣布參選新北市長。廣告內容指出，新北市副市長侯友宜在319槍擊案後，連跳三級成為當時最年輕的警政署長；而他因為抗爭319造假，被判刑入獄，因此侯友宜與他是「警察」與「罪犯」的對決。1070115

中國國民黨籍前新北市議員金介壽宣布參選新北市長，新北市副市長侯友宜（右3）15日參加音樂會前受訪表示，想對新北市服務的人都表示歡迎，至於適不適合必須由選民判斷。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月15日中國國民黨籍前新北市議員金介壽宣布參選新北市長，新北市副市長侯友宜（右3）15日參加音樂會前受訪表示，想對新北市服務的人都表示歡迎，至於適不適合必須由選民判斷。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月15日
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