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高市長綠初選4搶1 趙天麟駁派系運作說

發稿時間：2018/01/15 20:10

最新更新：2018/01/15 20:10

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（中央社記者王淑芬高雄15日電）立委劉世芳退出民進黨高雄市長初選後，形成4搶1局面。立委趙天麟說，陳其邁是他唯一的對手，對於媒體報導「派系運作」說，他反對在派系議題打轉，批評那是舊思維。

趙天麟今天在苓雅區立委服務處召開記者會，宣布初選選戰主軸「新願景與舊思維的對決」。趙天麟昔日立委的競選後援會長許文欽、黃信學等兩名曾是高雄市長陳菊競選後援會長，帶有陳菊色彩的背景，今天也來為趙加油。趙天麟表示，陳菊領航高雄，他們會有共同的支持者，也盼有力的競選幹部讓他更有力量。

對於美麗島電子報報導「趙天麟在陳菊系統的安排下，當著市府一級主管承諾當選後一級主管人事全部留任」。趙天麟說「報導內容充滿問號」，如果一直在派系議題上打轉就是舊思維，與他談的新願景不符，他「要在高雄殺出一條經濟榮景的血路」。

初選至今還在講派系，趙天麟說，他膩了，也不懂，希望談政見；談派系是落後的指標，福國利民才能贏民心、贏民調。他說，目標是勝選，立委陳其邁是他唯一對手，如果其他參選人願和他整合，他有意願，不過不能以派系為前提，要以勝選為前提。

對於地方政壇有「劉世芳不參加市長初選，陳菊將與趙天麟合作」傳言，高市府幕僚否認，並指這是有心人士放話，陳菊盼透過民主制度完成選舉提名。1070115

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