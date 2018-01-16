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綠找水利會長背書改制 藍：政治操作

發稿時間：2018/01/16 11:49

最新更新：2018/01/16 11:49

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（中央社記者蘇龍麒台北16日電）民進黨立法院黨團今天找來6名農田水利會長，力挺農田水利會改制為公務機關。國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀說，民進黨是將農田水利會改制當政治議題來操作。

立法院長蘇嘉全上午指出，將於下午2時30分召集朝野協商農田水利會組織通則部分條文修正草案，內容主要就是要讓農田水利會改制為公務機關。

民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪、立委蘇治芬，與嘉南、高雄、屏東、苗栗、宜蘭、南投等6個農田水利會會長共同召開記者會。

劉櫂豪說，民國82年當時是中國國民黨執政，也有將農田水利會改制為公務機關的想法，但是最後沒有貫徹落實。

他表示，農田水利會改制是為了貫徹水資源公共化，讓水權由國家統一調配，同時也要照顧53%灌區外的農地，因此今天希望完成修法，將農田水利會改制為公務機關。

嘉南農田水利會會長楊明風說，水利會有公權力就更能維護公共利益。他舉例指出，2、3年前有名水利會員工非常努力認真巡邏，發現濫墾、濫種取締，結果平白挨打，但因為水利會沒有公權力，當事人在醫院躺了2、3個月，只能用個人名義以一般傷害向法院提告，因為礙於法律規定沒有公權力，所以無法用妨害公務來處理，員工都非常惶恐。

由於楊明風是中國國民黨員，媒體問到他北上與民進黨立委開記者會，有沒有來自國民黨中央的壓力？楊明風說，水是清澈的、不能有顏色的，就像烏山頭水庫的水放出去，也無法限制給藍色或綠色的農民使用，水資源是全民共享的。媒體追問，有沒有被國民黨關切，楊明風說，沒有這個事情。

國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀說，民進黨團這場記者會顯示，民進黨修法只是為了接收農田水利會，把這個當作政治議題操作，不是對於農民或水權有所幫助，而只看到民進黨在農田水利會會長選不贏，就要修法。

國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗說，農田水利會改為公務機關恐淪為地方綁樁之用，且水利會共計近新台幣3000億元資產收歸國有，是侵害人民財產權。他說，未來水資源政府統籌運用，當工業用水與農業用水的使用發生衝突時，恐怕會變成侵害農業發展。

曾銘宗說，世界各國有關水資源問題，大多是由法人來管理，台灣卻要反其道而行改為公務機關，每年還要增加80億元的預算與人事成本，與世界發展趨勢大不相同。1070116

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