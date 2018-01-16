軍刀遭竊後軍史館加強維安 兵器裝鋼索

國軍歷史文物館在軍刀被偷事件之後加強保安措施，兵器全部集中於兵器室展出，並加裝鋼索。中央社記者呂欣憓攝 107年1月16日

（中央社記者呂欣憓台北16日電）國軍歷史文物館在軍刀被偷事件之後加強保安措施，除了增加保全人員和憲警巡邏外，每個展間和展示櫃皆加裝玻璃感應器和震波感應器，展出的兵器更加裝鋼索，避免歷史重演。



憲兵司令部從今天起到6月15日舉辦憲兵史蹟特展，這是去年8月底發生男子呂軍億偷軍史館展出的軍刀砍傷總統府站哨憲兵事件後，軍史館首度開展。



軍史館在去年偷軍刀事件後隨即閉館展開整修，軍史館現在全館每個展示櫃都設置玻璃擊碎感應器，只要有人破壞展示櫃玻璃，警鈴就會大響；外掛式文物如大型繪畫背後則裝有磁簧式感應器，如果有人要拉扯文物，警報器就會立刻響起。



每個展示間的天花板裝有震波感應器，如果展示空間內有大型震波活動如玻璃碎裂，就會啟動警報裝置。



此外，過往的展覽內容如果有兵器，是擺放在一般的展覽空間，未來兵器展出全部統一擺放在三樓的兵器室，兵器室的戒備更加嚴格，例如門的門距縮小，如果有人企圖偷走大型兵器，根本無法運出兵器室的門；而兵器室內的兵器通通加裝鋼索，無法裝鋼索的兵器則用壓克力器固定。



除了硬體設備，軍史館增設2個保全人員，並在櫃檯增設緊急直通線，可以直通台北憲兵隊戰情室，如果有事故，5分鐘內憲兵可以抵達軍史館；憲兵於每天的8時、下午2時、下午6時等三個時段定時巡邏，警察則是每天8時起每隔3個小時巡邏一次。



國防部發言人陳中吉表示，後續還會有其他的加強措施，首波加裝的硬體措施預算約新台幣幾十萬元。



陳中吉表示，被呂軍億偷竊砍人的軍刀，目前仍在北檢，等案件偵辦結束後，軍刀會還給軍史館，不過短時間內不會再展出。1070116





國軍歷史文物館在軍刀被偷事件之後加強保安措施，兵器全部集中於兵器室展出，兵器加裝鋼索，無法加裝鋼索的兵器如軍刀則以壓克力板固定住。中央社記者呂欣憓攝 107年1月16日