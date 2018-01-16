趙天麟登記市長初選 喊出高雄超越高雄

民進黨立委趙天麟（左起）由太太陪同，16日在民進黨中央黨部登記參選民進黨高雄市長黨內初選，入場後向媒體致意。中央社記者施宗暉攝 107年1月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）民主進步黨立委趙天麟今天上午前往中央黨部完成高雄市長提名初選登記，他喊出「高雄可以超越高雄」，希望讓高雄成為一個經濟發展、空氣清新、人口增長的國際大都會。



趙天麟指出，高雄市在過去市長謝長廷和現任市長陳菊以及原高雄縣區老縣長的經營之下，已經打下了很好的建設基礎。他希望透過參選實踐職志，全力以赴。



談及高雄願景，趙天麟認為，下個階段的城市領導人，必須是一個「營運長」的概念，可以當一個城市的「CEO」，全力投入招商引資的工作，把經濟的活水和佈局拉進來高雄，就可以讓高雄的子弟和世界的人才重新進駐高雄，安身立命。



媒體問到如何看待被視為陳菊團隊的黨籍立委劉世芳已經做出不參加高雄市長初選的決定，趙天麟說，尊重。他推崇陳菊是共同的資產，是高雄市民相當喜愛與尊重的大家長；他也表示，日後一定會去拜訪陳菊，請益看法和爭取支持。



趙天麟指出，市民關心參選人誰能夠延續陳菊的施政價值，又不會拘泥於框架，「我是最佳的代言人」。陳菊的執政價值是可以築夢的重要基礎，但不代表不能突破，陳菊的地位或許不能超越，但高雄可以超越高雄，他全力以赴。



至目前為止，高雄市長登記初選的人尚有林岱樺。1070116