水利會改制拚三讀 正反方聲援

針對民進黨立法院黨團打算通過農田水利會改制公務機關案，各地農民團體和水利會16日號召農民赴立法院抗議，質疑水利會長官派、水利會收歸國有根本是「假公滅私、欺壓農民、霸占財產」。中央社記者徐肇昌攝 107年1月16日

（中央社記者楊淑閔台北16日電）立法院今天將審查農田水利會改制為公務機關相關草案，有多個水利會於農委會表態支持，但立法院場外也有不少反對改制的水利會發動抗議。



立法院今天預計審查農田水利會組織通則修正草案，進行二、三讀。場外有不少地方水利會抗議將水利會改制為公務機關，表示應先停止選舉的修正草案。



反對改制的雲林、瑠公、七星、桃園等農田水利會在立法院外抗議。同一時間，高雄、宜蘭、石門、新竹、苗栗、彰化、南投、嘉南、屏東等農田水利會聚集於農委會大禮堂，表態支持改制。



嘉南農田水利會會長楊明風說，水是共有的，支持改制，由政府機關管理。1070116





來自各地農田水利會上千名成員與支持者，16日在立法院外，拉布條呼口號，抗議水利會長官派、水利會收歸國有的政策，根本是「假公滅私、霸占財產」。中央社記者施宗暉攝 107年1月16日