視察緝毒 賴清德：6單位守護神共同合作

行政院新世代反毒策略視察第五站16日到台北港海巡基地，行政院長賴清德（右2）在海巡署長李仲威（右）、立法委員呂孫綾（右3）等人陪同下，登上宜蘭艦，視察海巡署「107年登檢緝毒訓練」。中央社記者林長順攝 107年1月16日

（中央社記者林長順新北16日電）行政院長賴清德今天說，從查緝毒品數量增加，看出海巡署的努力，也顯示國人的憂心絕非空穴來風，期許海巡、檢、警、調、憲、海關6個守護神合作，拒毒於海外，截毒於關口，查緝於境內。



行政院新世代反毒策略視察第五站今天到台北港海巡基地，賴清德在海巡署長李仲威、立法委員呂孫綾等人陪同下，登上宜蘭艦，視察海巡署「107年登檢緝毒訓練」。



賴清德致詞時表示，海巡署過去一年光是一級毒品查獲超過700公斤，二級毒品超過3000公斤。一整年查獲毒品數有5000多公斤。今年到現在才1月16日，已經查獲150多公斤毒品，主要是一粒眠，換算後有上百萬顆。



他指出，從查緝的毒品數量持續增加，不僅看出海巡署的努力，也顯示國人擔心台灣的毒品問題絕非空穴來風，還有許多努力的空間，代表正義的公權力尚未足以壓制代表邪惡的販毒力量。



賴清德說，單靠海巡署緝毒恐怕會事倍功半，一定要跟行政院所屬查緝毒品的相關單位共同合作，特別是檢、警、調、憲、海關，要拒毒於海外，截毒於關口，查緝於境內，6個守護神一定要互相合作，才有辦法克竟全功。



賴清德表示，另外的合作對象包括日本、美國、中國、東南亞等其他國家，要跟他們分享情資，才有辦法把毒品的工作做好。



對於海巡署需要的船艦、設備，賴清德表示，行政院全力支持，也希望對英勇表現的同仁給予獎勵，行政院對海巡署所請獎勵已經核准，希望獎勵士氣，對後續緝毒有所幫助。1070116



