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憲兵史蹟特展 軍犬隊旗罕見亮相

發稿時間：2018/01/16 14:31

最新更新：2018/01/16 14:42

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憲兵指揮部在國軍歷史文物館舉辦憲兵史蹟特展，介紹憲兵的任務和歷史，少見的軍犬隊隊旗在展覽中公開亮相。中央社記者呂欣憓攝 107年1月16日憲兵指揮部在國軍歷史文物館舉辦憲兵史蹟特展，介紹憲兵的任務和歷史，少見的軍犬隊隊旗在展覽中公開亮相。中央社記者呂欣憓攝 107年1月16日

（中央社記者呂欣憓台北16日電）憲兵指揮部在國軍歷史文物館舉辦憲兵史蹟特展，介紹憲兵的任務和歷史。展覽也介紹憲兵特殊單位如特勤隊、刑事鑑識中心和軍犬隊，少見的軍犬隊隊旗並在展覽中公開亮相。

去年8月發生民眾呂軍億從軍史館偷走軍刀砍傷總統府站哨憲兵的事件後，軍史館重啟開展。憲兵指揮部指揮官許昌中將在開幕典禮致詞表示，憲兵司令部在86年前今天正式成立，在歷任憲兵司令和前輩策劃下才有如今憲兵指揮部規模，希望透過這次展覽讓民眾更了解憲兵。

憲兵史蹟特展從今天起到6月15日在軍史館展出，以呈現憲兵過去、現在、未來，及忠貞愛民的精神與事蹟，增進民眾了解憲兵對於社會的貢獻與成果，進而推廣全民國防教育 。

此次展覽內容區分「榮耀精神」、「回首憶往」、「憲兵故事」、「荷松袍澤」、「未來願景」、「影像輪播」及「互動體驗」等7大展示單元，以介紹憲兵特色為主軸。透過具體意象、文物史料及互動體驗，結合「歷史」及 「科技」元素，增進民眾對憲兵的認識，具體呈現憲兵創建史實、發展歷程及各單位任務特色。

展覽中展出憲兵刑事鑑識中心使用的鑑識工具、憲兵特勤隊防爆偵測器材還有憲兵軍犬隊的軍旗，導覽人員指出，軍犬隊軍旗較少在展覽中出現，這次展覽是軍犬隊旗近幾年來少數公開亮相的時候。1070116

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