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水利會改制 林聰賢：將水資源一元化管理

發稿時間：2018/01/16 15:33

最新更新：2018/01/16 15:33

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）農委會主委林聰賢今天說，農田水利會改制為公務機關，如以無私的角度，是為因應極端氣候，希望把水資源一元化管理；而改制為公務機關，也是呼應大家所關心的農地生產的安全。

立法院臨時會今天就攸關農田水利會改制為公務機關的農田水利會組織通則修正草案進行朝野協商，行政院農業委員會主任委員林聰賢在參與協商前受訪表示，農田水利會改制從1993年中國國民黨執政時倡議過，如以無私角度來看，這一次是為因應極端氣候，希望能把水資源一元化管理。

林聰賢也說，大家很關心食安的問題，很多地方農地的水源受到污染，農田水利會在管理水資源的過程中沒有公權力，因此改制為公務機關，也是呼應大家關心的農地生產的安全；並希望透過改制能夠把國家的資源導入，讓所有的農田都受到所有的服務。

林聰賢表示，過程中大家有些意見，但這次的修法是兩階段的，因此大家所關心的議題，會在下階段的修法過程中納入，所以現在立法院外所抗議的內容，跟這次第一階段的修法是沒有關係的。

此外，針對國民黨號稱帶了多位農田水利會幹部反對修法，林聰賢表示，昨天與國民黨立法院黨團一起召開記者會的，有些都是前任的會長，而其中有一位是現任農田水利會長、是國民黨現任的中常委，會站出來，他也覺得不訝異。 1070116

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