/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓健康公宅夏威夷空中巴士

107年九合一選舉 中選會確認11/24投票

>rss

9水利會支持改制 農委會今年內提配套

發稿時間：2018/01/16 16:04

最新更新：2018/01/16 16:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者楊淑閔台北16日電）9個農田水利會聚集農委會聲明，改制成公務機關可使會務運作獲得預算補助，並有公權力執法維護水質，希望改制草案今天儘速敲槌通過。農委會副主委李退之允諾今年內提出配套。

農委會統計，全國尚有37萬公頃農田未納入17個水利服務的灌區，農委會副主委陳吉仲今天表示，「農田水利會組織通則」在修法之後，規劃將這37萬公頃納入，灌區擴大為68萬公頃，以利糧食生產安全。

「農田水利會組織通則」修正草案今天進入立法院院會二、三讀，草案內容包括停止農田水利會的選舉，規劃17個農田水利會改制為公務機關，未來隸屬在農業部的農村及農田水利署下設的6個分署。

修法引起雲林、桃園、瑠公、七星等農田水利會反對，今天在立法院外抗議。但同時間也有高雄、宜蘭、石門、新竹、苗栗、彰化、南投、嘉南、屏東等9個農田水利會，約600人，聚集農委會大禮堂，在農委會副主委李退之的陪同下，表達6點聲明。

聲明內容包含，一、支持政府改制升格農田水利會，擴大農田灌區面積，提升國家糧食生產。二、支持政府賦予水利會公權力，辦理水資源管理和水質安全維護，提升國家糧食安全。三、支持政府挹注前瞻計畫公務預算，降低農田水利灌溉排水溝渠漏水率。

四、同意農委會保障現有水利會員工工作權益，維持現行職務等級與升遷制度的雙軌必存改制草案。五、同意農委會將農田水利會資產，繼續作為農田水利事業使用、專款專用，並持續以公務預算投資農田水利建設。六、同意農委會保留現有工作站與水利小組組織，維持現行運作方式，不因改制升格而消滅。

嘉南農田水利會會長楊明風說，他支持改制後賦予農田水利會有執法的公權力，才能維護水質。宜蘭農田水利會會長許南山並說，水、土都應有公權力管制。

屏東農田水利會會長黃信茗則說，務農需要水，但是要靠水利會施作工程引水才有水可以灌溉，水利會運作也需要經費，屏東多靠政府補助，不然就倒了，因此支持改制為公務機關。新竹農田水利會總幹事魏賢堉並說，希望立法院院會議事槌快敲下，宣布三讀通過。

李退之接受聯訪時說，民國70幾年、80幾年、104年都有相關改革的修法，最後因為選舉等壓力而功虧一簣過，欠缺最後一里路，目前不論是行政院院長賴清德、總統蔡英文都希望水權統一、水利服務一元化改革能完成法制化；對於反彈聲音，會持續溝通，今年內會提出令人滿意的配套方案。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP