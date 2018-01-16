9水利會支持改制 農委會今年內提配套

（中央社記者楊淑閔台北16日電）9個農田水利會聚集農委會聲明，改制成公務機關可使會務運作獲得預算補助，並有公權力執法維護水質，希望改制草案今天儘速敲槌通過。農委會副主委李退之允諾今年內提出配套。



農委會統計，全國尚有37萬公頃農田未納入17個水利服務的灌區，農委會副主委陳吉仲今天表示，「農田水利會組織通則」在修法之後，規劃將這37萬公頃納入，灌區擴大為68萬公頃，以利糧食生產安全。



「農田水利會組織通則」修正草案今天進入立法院院會二、三讀，草案內容包括停止農田水利會的選舉，規劃17個農田水利會改制為公務機關，未來隸屬在農業部的農村及農田水利署下設的6個分署。



修法引起雲林、桃園、瑠公、七星等農田水利會反對，今天在立法院外抗議。但同時間也有高雄、宜蘭、石門、新竹、苗栗、彰化、南投、嘉南、屏東等9個農田水利會，約600人，聚集農委會大禮堂，在農委會副主委李退之的陪同下，表達6點聲明。



聲明內容包含，一、支持政府改制升格農田水利會，擴大農田灌區面積，提升國家糧食生產。二、支持政府賦予水利會公權力，辦理水資源管理和水質安全維護，提升國家糧食安全。三、支持政府挹注前瞻計畫公務預算，降低農田水利灌溉排水溝渠漏水率。



四、同意農委會保障現有水利會員工工作權益，維持現行職務等級與升遷制度的雙軌必存改制草案。五、同意農委會將農田水利會資產，繼續作為農田水利事業使用、專款專用，並持續以公務預算投資農田水利建設。六、同意農委會保留現有工作站與水利小組組織，維持現行運作方式，不因改制升格而消滅。



嘉南農田水利會會長楊明風說，他支持改制後賦予農田水利會有執法的公權力，才能維護水質。宜蘭農田水利會會長許南山並說，水、土都應有公權力管制。



屏東農田水利會會長黃信茗則說，務農需要水，但是要靠水利會施作工程引水才有水可以灌溉，水利會運作也需要經費，屏東多靠政府補助，不然就倒了，因此支持改制為公務機關。新竹農田水利會總幹事魏賢堉並說，希望立法院院會議事槌快敲下，宣布三讀通過。



李退之接受聯訪時說，民國70幾年、80幾年、104年都有相關改革的修法，最後因為選舉等壓力而功虧一簣過，欠缺最後一里路，目前不論是行政院院長賴清德、總統蔡英文都希望水權統一、水利服務一元化改革能完成法制化；對於反彈聲音，會持續溝通，今年內會提出令人滿意的配套方案。1070116