農田水利會改制 政院：更能保障農民用水

立法院17日三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。 中央社製表 107年1月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）立法院今天通過農田水利會改制為公務機關，行政院發言人徐國勇表示，樂見修法通過，未來農委會將成立專責的農田水利署，水資源調度更靈活，服務區域更大，更能保障農民用水。



立法院凌晨三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法。



徐國勇上午告訴中央社記者，現在農田水利會服務的農田，大約只占所有耕地的一半，還有30幾萬公頃的農田沒有得到服務；改制為公務機關後，可以讓水源調度更靈活、更有效利用，過去沒受到水利會服務的農民，也可受到整體國家服務。



徐國勇說，此外，水利會工作人員將成為廣義的公務人員，權益更有保障；日前外界批評水利會改制後，財產將被國家沒收，這是誤解，水利會原本財產將成為水利會的基金，專用於水利會跟農民身上，政府其他機關不會用到一毛錢，農業委員會還要編預算去支援農田水利會。



他表示，水利會改制後，原本的錢還是水利會在用、工作人員權益更有保障、服務農民區域也更廣。感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、立法院各黨團，及民進黨立法院黨團總召柯建銘和所有委員的支持，順利完成立法。1070117