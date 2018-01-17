登記新制不計屋簷雨遮 買賣契約看分明

（中央社記者劉麗榮台北17日電）內政部今天表示，建物測繪登記新制已於今年1月1日上路，屋簷、雨遮不納入登記，會要求預售屋的買賣定型化契約不得記載，應該不會發生新舊制建照魚目混珠的情況。



內政部上午舉行例行記者會，地政司副司長王成機說明建物測繪登記新制，從今年1月1日開始，屋簷雨遮不再辦理測量登記，建物地下層也改以牆壁中心為界辦理測量登記面積，以健全測量登記制度，減少市場誤導及買賣糾紛，維護消費者的權益。



王成機說，新制不溯及既往，今年1月1日前已申請建造執照，或已將都市更新事業計畫申請送件者，得適用舊規定，讓市場有充足時間適應制度的調整。



至於會不會發生建商假裝在今年1月1日以前申請建照，將雨遮納入坪數登記的情況，消費者要如何因應預防？



王成機指出，應該不會有這個問題，不動產的移轉買賣以登記機關登記的資料為準，資料上會明確記載建物是何時建造的，民眾到地政機關都可查詢到資料，內政部也要求不動產經紀業者提供不動產說明書。



不過，對於消費者前往看屋，銷售人員不會提供建照，無法得知屋簷雨遮是否納入登記，要如何稽查落實？



王成機說，去年就開始針對預售屋的買賣定型化契約應記載和不得記載事項，要求屋簷、雨遮不納入登記，也要求業者要在不動產說明書內做說明，新制以後的屋簷雨遮不納入計算，讓民眾更清楚。



王成機指出，未來新屋的登記資料上，附屬建物不會再出現屋簷、雨遮，權狀也不會有屋簷和雨遮的登記面積。由於新制不溯及既往，中古屋、成屋或107年以前登記的，還是存在屋簷、雨遮的登記面積。



內政部指出，這次新制還有另一個修正重點，原本建物地下層以牆壁外緣為界辦理測量登記面積，但有時候牆壁過厚，面積根本也無法實際使用，因此新制修改為以牆壁中心為界來測量，以健全測量登記制度，逐步與國際制度接軌。



內政部說，進行房屋交易時，應詢問瞭解房屋所適用的登記規定，注意建物登記面積資訊，買賣雙方應詳實說明確認交易內容及計價方式，並要求不動產經紀業者依規定提供不動產說明書，如此才能確保買賣雙方權益。



此外，內政部也規劃於不動產交易實價查詢服務網中，增加揭露「附屬建物的面積明細」、「主建物面積占建物移轉總面積的比例」及「主建物加陽台面積單價」等相關資訊，以提供民眾更透明完整的交易實價登錄資訊。1070117