李進勇張麗善同台 促銷雲林茂谷柑

雲林縣長李進勇（右2）17日北上立法院促銷雲林茂谷柑，有意挑戰雲林縣長寶座的國民黨立委張麗善（左2）也出席活動，兩人同台促銷雲林茂谷柑。中央社記者施宗暉攝 107年1月17日

（中央社記者蘇龍麒台北17日電）雲林縣長李進勇今天北上立法院促銷雲林茂谷柑，有意挑戰雲林縣長寶座的中國國民黨立委張麗善帶著多名國民黨立委參與這場活動，與李進勇同台促銷茂谷柑。



雲林縣政府北上到立法院，與民主進步黨立委劉建國共同舉辦促銷茂谷柑的活動。



張麗善帶著國民黨立法院黨團總召林德福、立委李彥秀、吳志揚、蔣乃辛、林麗蟬等人，參加這場活動，並且與李進勇同台。



民進黨立委則有劉建國、高志鵬、吳琪銘等人出席，由於出席的國民黨立委比民進黨立委還要多，且雲林的前縣長、民進黨立委蘇治芬沒有出席，格外引人注意。李進勇會後被問到蘇治芬沒有出席活動時表示，與蘇治芬方面有聯絡，但是蘇治芬可能另有行程沒有辦法來參加。



李進勇說，「農業首都」是蘇治芬在雲林縣長任內首先提出的雲林發展總目標，很感謝蘇治芬對於農業與農民的關心，大家都是手牽手、肩並肩一起努力。



李進勇現場示範茂谷柑的創意新吃法「鹽烤茂谷柑」，茂谷柑灑上鹽後送進烤箱，烘烤過後的茂谷柑溫熱多汁，甜中又帶點鹹味，非常特別。



他表示，過去一年，雲林斗六、古坑地區氣候條件非常好，今年茂谷柑成長，形狀、色澤、品質都非常好，推薦給大家，雲林是全台最大農業縣，也是最重要的農產基地，農民用愛心栽培農作物，雲林縣政府知道消費者對食安非常注重，特別與農民合作，為農作把關，所有茂谷柑都獲得雲林縣政府綠標章官方認證，向大家「掛保證」。



李進勇說，期待農民的辛苦供應給消費者，希望社會大眾用實際行動支持。1070117