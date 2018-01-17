藍籲調整政院版稅改 綠營：應全盤考量

國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆17日在黨團記者會表示，臨時會處理稅改案，執政黨應調整被外界批評為「富人稅改」的行政院版本，呼籲別倉促審案。中央社記者施宗暉攝 107年1月17日

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北17日電）國民黨團首席副書記長曾銘宗呼籲民進黨調整被批為富人稅改的行政院版本，不要鐵板一塊。民進黨團幹事長劉櫂豪說，稅改應該全盤考量，黨團尚無定論。



立法院長蘇嘉全下午2時將邀集立法院朝野黨團，協商「所得稅法部分條文修正草案」、「107年度中央政府總預算案」。



中國國民黨立法院黨團新任首席副書記長曾銘宗上午在立法院召開「稅改急行軍，富人最開心」記者會。呼籲民進黨調整被外界批評為「富人稅改」的行政院版本，別再一意孤行以坦克式心態倉促審案。



曾銘宗表示，扣除額有無加碼空間、股利所得分離課稅是否採分級累進制及中小企業營所稅是否維持17%，是此次稅改案的三大重點。



曾銘宗說，國民黨提出黨團版本，包括標準扣除額從現行新台幣9萬元提高到13萬元，薪資特別扣除額從12.8萬元提高到22萬元，身心扣除額12.8萬元到20萬元，幼兒學前特別扣除額增加至12萬元，學貸特別扣除額畢業後5年每年2.5萬元。



他說，股利部分，行政院提出分離課稅26%，強烈傾向富豪。國民黨團提出分三級的課稅方式，股利所得500萬元以下課徵26%、500萬元至1,000萬元課徵30%、1,000萬元以上課徵36%，避免過度傾向富豪。



曾銘宗表示，國民黨版與院版都主張營利所得稅由17%調高為20%，但國民黨提出中小企業仍維持適用17%的稅率，照顧近年來中小企業因受景氣不佳與一例一休影響獲利降低的狀況。



曾銘宗說，行政院版稅改方案太過於向富豪傾斜，經計算，一般民眾約可減稅1萬1千多元，但富人平均減稅高達378萬元。國民黨團版本稅改具有照顧中小企業、提升平民受益、緩減少子化、減輕青年負擔、實現公平正義等五大特色，強調「全民共享」、「功在平民而非富人」的稅改，希望執政黨從善如流，不要「鐵板一塊」。



民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪上午告訴中央社記者，下午將先協商稅改，今天沒有動員，預計還不會處理稅改案。他說，稅改是一個整體的配套，國民黨團不應該只挑其中一、兩個點來看，應該從全盤來考量，而整體稅損為新台幣60億元左右，政府還負擔的起。



他說，國民黨團批評民進黨團是鐵板一塊，有時候也要看看自己是不是鐵板一塊，有關於薪資扣除額等問題，都可以在朝野協商中再來談，目前民進黨團方面並沒有定論。1070117