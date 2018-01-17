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縣市提案合併 行政區劃法草案供法源

發稿時間：2018/01/17 15:49

最新更新：2018/01/17 15:49

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（中央社記者王承中台北17日電）內政部次長花敬群今天表示，目前法律未提供縣市合併後不升格直轄市的法源依據，內政部擬定「行政區劃法」草案，概念就是提供一套程序，未來縣市及鄉鎮市皆可提案合併。他說，國家確實需要這樣的遊戲規則。

民進黨籍立委李俊俋、蘇巧慧、姚文智、吳思瑤、賴瑞隆等人上午在立法院召開「如何透過國土計畫、區域治理與行政區域重劃均衡台灣發展」公聽會，邀請內政部次長花敬群、台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠、東吳大學政治系副教授陳立剛等人與會。

李俊俋表示，台灣在2010年行政區域重劃，確定六都升格後，看起來台灣也沒有往六個區域中心發展，卻造成雲林、嘉義等地人口不斷往下降，如果未來確定就是要以六個區域來發展，應該要有整體區域治理的相關配套，但目前還看不太出來。

蘇巧慧說，大家都說新北市跟台北市是蛋白跟蛋黃的關係，而做蛋白的新北市，土地是台北市的8倍大，人口比台北市多了130萬，一樣都是六都，但2018年統籌分配稅款還是比台北市少100億元，這就是現實，繳一樣的稅，為什麼資源就是不一樣？

呂育誠認為，區劃應是一種資源的再應用，台灣各地特色非常多樣化，但歷來大家都聚焦如何切割彼此資源，但這幾年公共行政講求跨域的概念，所以更應該考慮到整合問題，發揮彼此特色。另外，民眾也很在乎居住地的品質，所以在區劃時，除考量可行性、效益面外，也要考量能否讓人民幸福。

陳立剛表示，國土計畫是國家戰略計畫，也涵蓋台灣未來經濟發展、環境保育方面，但目前大多只重視土地功能使用的功能性規劃，沒有考量到各面向，國土計畫應考慮納入國家發展委員會、環保署等部會，跨部會討論。而六都成立後，造成資源往六都靠攏，周遭如雲林等縣市空洞化，應落實區域治理，讓六都帶領相鄰縣市往前派進。

花敬群表示，關於嘉義縣市、新竹縣市的合併等議題，內政部會思考如何建立安定的典範移轉，內政部有擬定「行政區劃法」草案，概念就是一套程序，關於縣市合併可以從上而下或由下而上提案，未來縣市或鄉鎮市都可提案，之後會有審議，以及更高階的核定權。他說，國家確實有需要這樣的遊戲規則，目前法律未提供縣市合併後不升格直轄市的法源依據。1070117

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