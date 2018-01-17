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蔡英文：改善空污前提下 穩定供電

發稿時間：2018/01/17 16:23

最新更新：2018/01/17 16:34

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兼任民進黨主席的總統蔡英文（圖）17日在民進黨中央黨部主持中央常會，會前向媒體揮手致意。中央社記者王飛華攝 107年1月17日兼任民進黨主席的總統蔡英文（圖）17日在民進黨中央黨部主持中央常會，會前向媒體揮手致意。中央社記者王飛華攝 107年1月17日

（中央社記者范正祥台北17日電）民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，政府的目標很明確，就是要在推動非核家園及改善空污的前提下，同時達到穩定供電的任務，確保經濟發展與民眾生活的不受影響。

經濟部次長龔明鑫下午受邀以「產業穩定供電策略」為題向民進黨中常會進行專案報告，蔡英文聽取報告後做了以上表示。民進黨發言人蔡適應會後記者會轉述。

蔡英文表示，行政團隊務必要讓新建發電機組如期如質完工，提升既有機組的風險管控能力。同時，也要針對用電需求面推動管理措施，以達成短期備用容量10%、備載容量高於6%的目標。

她說，要加速再生能源的發展，使電力的供應多元化，讓綠能產業扎根台灣。

蔡英文指出，過去兩年，不論中央或是地方，推動綠能產業的努力也逐漸有了成果，像是太陽光電備案登記的設置成長將近一倍，經濟部也在本週一正式公告離岸風電的遴選辦法。

她說，行政團隊務必確實執行相關推動措施，同時，也要與地方政府、民間企業密切溝通，讓更多的人一起加入能源轉型的行列。

蔡英文指出，提升能源使用效率也是非常重要的方向，經濟部提出的規劃，特別是低壓用戶智慧電表的佈建進度、新節電運動等計畫務必要確實進行。

此外，蔡英文也表示，推動能源結構的轉型，是有多重的政策目標。行政團隊已經開始進行解決投資障礙的巡迴座談，務必要藉由這樣的機會，加強說明與溝通，盡可能的讓社會知道目標與執行進度。1070117

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