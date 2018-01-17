國民黨成立藍天志工團 投入公益兼輔選

（中央社記者劉麗榮台北17日電）國民黨中常會今天通過成立國民黨藍天志工團，由黨主席吳敦義擔任總團長，希望透過做公益，讓民眾認識國民黨，甚至轉為支持國民黨，並承擔起一部分的輔選責任。



國民黨下午舉行中常會，由組發會報告藍天志工團設置要點。國民黨發言人黃健豪表示，這是落實吳敦義競選主席時的競選政見，由吳敦義擔任總團長，各縣市設輔導委員會，希望透過社會公益，接觸平常跟國民黨比較沒有接觸的地方社團，擴大接觸層面。



黃健豪說，希望透過做公益，讓民眾了解國民黨、認識國民黨，未來能轉換成國民黨的支持者。藍天志工團的功能之一也要向社會募款，目前黨中央人力精簡，藍天志工團也要承擔起一部分的輔選責任。志工團的經費由社會募款支應，不會用到黨的經費。



國民黨中常會今天邀請社團法人台北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生進行專題演講，談到如何利用「食享冰箱」關懷地方上需要幫助的人，沒有門檻，包括失業的年輕人、和尚都來領取食物。



方荷生也是台北市中正區忠勤里里長，吳敦義肯定方荷生真正做到腳踏實地的關懷和服務，除了食物銀行的概念，還提供讀書閱讀等，里民的照顧服務做得很周到。



黃健豪說，像這樣地方已有的成功案例，會直接轉作地方輔導委員會。



根據志工團設置要點，吳敦義擔任總團長外，並聘任副團長若干名，為義務職，輔導各直轄市、縣市支團，各支團下設鄉、鎮、區支分團，村、里設召集人。1070117